Финансовый старт нового года

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Восемнадцатого января ставка рефинансирования снизится еще на 1 п. п., до 17 % годовых. Есть основания полагать, что в 2017 году кредиты подешевеют. Правда, снизится и доходность депозитов. Погоду на финансовом рынке также будут определять размеры госдолга и динамика внешней торговли.

Сложившийся государственный долг и динамика внешней торговли товарами и услугами обещают непростой в экономическом плане 2017 год.

В 2016-м совокупный государственный долг увеличился на 12 %, или на 3,9 млрд руб. (рис. 1). На протяжении всего года наблюдались колебания объема внутреннего госдолга, в целом прибавившего 3,7 %, или 355,7 млн руб. Внешний госдолг рос более высокими темпами — плюс 8,5 %, прирост составил 1053,7 млн долларов.

Для погашения долгов в иностранной валюте приходилось задействовать, в том числе, золотовалютные резервы страны, объем которых, тем не менее, увеличился благодаря продаже государственных облигаций. С начала 2016 года международные резервные активы увеличились на 751,4 млн долларов (18 %) по методологии МВФ или на 717,3 млн долларов (16,1 %) в национальном определении (рис. 2).

Показатели внешней торговли не отражают повышения экономической активности субъектов хозяйствования. По сравнению с началом 2016 года объемы экспорта товаров увеличились на 441,9 млн долларов (+28,8 %), а импорта — на 747 млн долларов (+47,9 %), что, в свою очередь, значительно повлияло на отрицательное сальдо внешней торговли товарами. Разрыв между импортом и экспортом за этот период составил 305,1 млн долларов (табл. 3).

Более благоприятная ситуация наблюдается на рынке услуг. Объемы экспорта увеличились на 107 млн долларов (+25,8 %), а импорта уменьшились на 6,3 млн долларов (–1,9 %). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным — плюс 113,3 млн долларов (прирост — 109 %).

Внешняя торговля товарами и услугами отразилась на государственном бюджете Беларуси. За 11 месяцев 2016 года бюджет доходов выполнен на 85 %, расходов — на 80,2 %. Профицит бюджета сектора государственного управления составил 2,3 млрд руб. (2,6 % к ВВП), а республиканского бюджета — 1,4 млрд руб. (1,6 % к ВВП).

Текущая ситуация на рынках товаров и услуг оказывает влияние на валютный рынок страны, спрос и предложение иностранной валюты, а также на обменный курс. С начала года средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к евро и доллару снизился, а по отношению к российскому рублю повысился (табл. 4).

В минувшем году денежно-кредитный рынок Беларуси во многом «руководствовался» величиной процентных ставок. Так, по сравнению с январем 2016-го ставка рефинансирования снизилась на 7 п. п., а 18 января 2017-го уменьшится еще на 1 п. п., до 17 % годовых. Динамика средней ставки рефинансирования представлена на рис. 5.

Ставка рефинансирования определила размер средних процентных ставок, предлагаемых банками по кредитам и депозитам. Так, по сравнению с началом 2016 года ставки по депозитам в национальной валюте для юридических лиц уменьшились в среднем на 16,9 п. п., для физических лиц — на 9,7 п. п.; по новым депозитам в иностранной валюте для юридических лиц — на 2 п. п., для физических лиц — на 1,7 п. п.

С начала 2016 года наблюдался прирост депозитов в национальной валюте для физических лиц. За 12 месяцев он составил 3 %. Зато по вкладам в иностранной валюте зафиксирован значительный отток — минус 8,7 %. Объем вложений юридических лиц в национальной валюте с начала года увеличился на 7,7 %, а отток вкладов в иностранной валюте составил 0,7 %.

Доходность вкладов в белорусских рублях в целом должна способствовать притоку вложений в национальной валюте, хотя постепенно темпы прироста депозитов замедляются.

Предстоящее снижение ставки рефинансирования позволит повысить доступность кредитов для юридических и физических лиц. По сравнению с началом 2016 года ставки по кредитам в белорусских рублях для физических лиц снизились на 8,3 п. п. (срок — менее одного года) и на 6,3 п. п. (свыше года), для юридических лиц — соответственно на 13,9 и 13,3 п. п. Процентные ставки по новым кредитам в иностранной валюте уменьшились на 1,3 п. п. (срок кредитования — менее одного года) и на 2,1 п. п. (более года).