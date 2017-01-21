FAMILY FEST – праздник для всей семьи!

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21 января 2017
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1 (1231) 14-20 января 2017 г.
С 4 по 5 февраля в Минске во Дворце спорта пройдет большой семейный фестиваль Family Fest – яркий праздник, где каждый найдет себе занятие по душе. Пока дети будут развлекаться и играть, родители смогут пообщаться с известными врачами и педагогами, принять участие в мастер-классах и спортивных батлах, насладиться вкусной едой и отличной музыкой.
В программе фестиваля:
- выставка полезных товаров для всей семьи
- веселые игры и представления
- мастер-классы для малышей и взрослых
- уроки стиля, модный показ детской одежды
- вкусная еда и угощения
- конкурсы и подарки для всей семьи
Выставка
Игровые приставки, развивающие игры, предметы декора и текстиль для дома, мебель для детских комнат, косметика, украшения ручной работы – на Family Fest будет представлен большой ассортимент самых нужных и полезных товаров для всей семьи.
Развлечения
На Family Fest дети и родители могут вместе играть и одновременно учиться чему-то новому!
Вас ждут:
Игровые площадки: лабиринты, сухой бассейн, аквагорки, а также большой развлекательный городок с сотнями игрушек от компании «Полесье»,
Спортивные площадки: фитнес на батутах, йога для детей, силовые соревнования для пап,
Квесты и интерактивные головоломки для всей семьи,
Лучшие игровые приставки,
Мобильный салон красоты для детей: мастера парикмахерской «Веселый паровозик» прямо во Дворце спорта сделают отличную стрижку вашему ребенку,
Показ модных коллекций детской одежды (детские модельные агентства «Dolche Vita», «ANNmodels», «Kids' Podium», «Mademoiselle ADR'I - Art Fashion Academy»),
Научное шоу с впечатляющими экспериментами в самых разных областях: физике, оптике, гравитации и акустике (музей занимательных наук «Квантум»),
Развивающие занятия с собаками-терапевтами («Семейный центр Катерины Ковровой», семейный центр «Вера и Анфиса»),
Шоу мыльных пузырей,
Парад ростовых кукол,
Выступления творческих коллективов (детская школа современного танца «Zaleski Kids», ансамбль белорусской песни «Терница»),
Музей фоторабот популярного детского фотографа Елизаветы Туровец,
И многое другое!
Для удобства мам на фестивале будет организована комфортная пеленальная зона, а также игровые и образовательные kids-зоны (частный детский сад «Комарик», развлекательный центр «Джунгли») с квалифицированными педагогами и аниматорами, которые развлекут малышей, пока родители будут заняты на фестивале.
Но Family Fest – не только увлекательный аттракцион развлечений. На фестивале можно записаться в понравившиеся центры, клубы или секции. И, что, пожалуй, самое главное – помочь раскрыть таланты ребенка и узнать, что же интересно ему на самом деле. На Family Fest можно будет пройти уникальный генетик-тест, который поможет выявить врожденные способности ребенка по отпечаткам пальцев.
Образовательная зона
Мастер-классы по декору, скрапбукингу, мыловарению, пескографии и созданию причесок не оставят равнодушными мам и бабушек, а детям особенно понравятся занятия по моделированию и программированию роботов (компьютерная академия «ШАГ»).
На Family Fest с лекциями и семинарами выступят известные врачи, педагоги, психологи и диетологи.
|
4 февраля
|
12.00-12.45
|
Тренинг взаимодействия "Крепкая семья" (совместно дети и родители)
|
Вера Прохорчик - детский и семейный психолог, арт-терапевт, тренер
Елена Овчинникова - кризисный и семейный психолог, групповой тренер
|
13.00-13.45
|
Мастер-класс "Общаться с ребенком. Как?" (для родителей)
|
Вера Прохорчик - детский и семейный психолог, арт-терапевт, тренер
|
14.00-14.45
|
Лекция «Секреты рационального питания во время беременности»
|
Екатерина Шилкина, врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.
|
15.00-15.50
|
Мастер-класс «Фотосессия новорожденных: за или против»
|
Елизавета Туровец, профессиональный детский и семейный фотограф
|
16.00-17.00
|
«Дети от первого брака: как строить мосты, а не стены»
|
Лариса Тишанская, психолог, гештальт-терапевт, ведущая тренингов и
терапевтических групп
|
17.15-18.15
|
Лекция “Питание как воспитание: что такое пищевая матрица”
|
Андрей Беловешкин, врач, кандидат медицинских наук (2013), эксперт по питанию в телепрограмме «Здоровье», автор 47 научных публикаций (и монографии), а также ряда статей в популярных СМИ (Cosmopolitan, Малышок, Onliner, TUT.by, АиФ и др.), TEDx-спикер.
|
18.30-19.00
|
Мастер-класс “Папа Может!”
|
Григорий Прохоров, Кирилл Будкевич, учредители семейного центра “Папа может”.
|
5февраля
|
11.00-11.45
|
Мастер-класс для будущих родителей «Пренатальная педагогика или воспитание до рождения»
|
Галина Пехота, методист высшей категории отдела творческих методик обучения молодежи Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования»
|
12.00-13.00
|
Семинар "Роль отца в жизни ребенка"
|
Лариса Тишанская, психолог, гештальт-терапевт, ведущая тренингов и
терапевтических групп
|
13.15-14.00
|
Семинар «Беременность в радость!»
|
Алина Гришкевич, врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный врач клиники женского здоровья «Ева»
|
14.15-15.00
|
Тематическая консультация "Детская агрессивность" (для родителей)
|
Вера Прохорчик - детский и семейный психолог, арт-терапевт, тренер
|
15.15-16.00
|
Психологический тренинг «Имидж современного ребенка»
|
Виктория Кондрашова, заместитель декана факультета профессионального развития специалистов образования ГУО «Академия последипломного образования», исследователь в области психологических наук
Ольга Мельник, заведующий аспирантурой ГУО «Академия последипломного образования»
Food-зона
Какой фестиваль без фуд-маркета и гастрономического разнообразия! Бельгийские и гонконгские вафли, яблоки в карамели, имбирный и малиновый чай, кофе и глинтвейн. А еще сытные бульоны, сэндвичи и бургеры!
Проведите время весело и полезно всей семьей!
4-5 февраля, 10.00–20.00
Минск, пр. Победителей, 4 (Дворец спорта)
Билеты в кассах Дворца спорта и на сайте ByCard.by
Для детей: 5 BYN (до 12 лет). Детям до 1 года - бесплатно.
Для взрослых: 10 BYN.
Организатор: выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.
Официальный сайт: www.belinterexpo.by
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