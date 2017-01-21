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FAMILY FEST – праздник для всей семьи!

1 (1231) 14-20 января 2017 г.

FAMILY FEST – праздник для всей семьи!

С 4 по 5 февраля в Минске во Дворце спорта пройдет большой семейный фестиваль Family Fest – яркий праздник, где каждый найдет себе занятие по душе. Пока дети будут развлекаться и играть, родители смогут пообщаться с известными врачами и педагогами, принять участие в мастер-классах и спортивных батлах, насладиться вкусной едой и отличной музыкой.

 

В программе фестиваля:

- выставка полезных товаров для всей семьи

- веселые игры и представления

- мастер-классы для малышей и взрослых

- уроки стиля, модный показ детской одежды

- вкусная еда и угощения

- конкурсы и подарки для всей семьи

 

Выставка

 

Игровые приставки, развивающие игры, предметы декора и текстиль для дома, мебель для детских комнат, косметика, украшения ручной работы – на Family Fest будет представлен большой ассортимент самых нужных и полезных товаров для всей семьи.

 

Развлечения

 

На Family Fest дети и родители могут вместе играть и одновременно учиться чему-то новому!

 

Вас ждут:

Игровые площадки: лабиринты, сухой бассейн, аквагорки, а также большой развлекательный городок с сотнями игрушек от компании «Полесье»,

Спортивные площадки: фитнес на батутах, йога для детей, силовые соревнования для пап,

Квесты  и интерактивные головоломки для всей семьи,

Лучшие игровые приставки,

Мобильный салон красоты для детей: мастера парикмахерской «Веселый паровозик» прямо во Дворце спорта сделают отличную стрижку вашему ребенку,

Показ модных коллекций детской одежды (детские модельные агентства «Dolche Vita», «ANNmodels», «Kids' Podium», «Mademoiselle ADR'I - Art Fashion Academy»),

Научное шоу с впечатляющими экспериментами в самых разных областях: физике, оптике, гравитации и акустике (музей занимательных наук «Квантум»),

Развивающие занятия с собаками-терапевтами («Семейный центр Катерины Ковровой», семейный центр «Вера и Анфиса»),

Шоу мыльных пузырей,

Парад ростовых кукол,

Выступления творческих коллективов (детская школа современного танца «Zaleski Kids», ансамбль белорусской песни «Терница»),

Музей фоторабот популярного детского фотографа Елизаветы Туровец,

И многое другое!

 

Для удобства мам на фестивале будет организована комфортная пеленальная зона, а также игровые и образовательные kids-зоны (частный детский сад «Комарик», развлекательный центр «Джунгли») с квалифицированными педагогами и аниматорами, которые развлекут малышей, пока родители будут заняты на фестивале.

Но Family Fest – не только увлекательный аттракцион развлечений. На фестивале можно записаться в понравившиеся центры, клубы или секции. И, что, пожалуй, самое главное – помочь раскрыть таланты ребенка и узнать, что же интересно ему на самом деле. На Family Fest можно будет пройти уникальный генетик-тест, который поможет выявить врожденные способности ребенка по отпечаткам пальцев.

 

Образовательная зона

 

Мастер-классы по декору, скрапбукингу, мыловарению, пескографии и созданию причесок не оставят равнодушными мам и бабушек, а детям особенно понравятся занятия по моделированию и программированию роботов (компьютерная академия «ШАГ»).

На Family Fest с лекциями и семинарами выступят известные врачи, педагоги, психологи и диетологи.

 

4 февраля

12.00-12.45

Тренинг взаимодействия "Крепкая семья" (совместно дети и родители)

Вера Прохорчик - детский и семейный психолог, арт-терапевт, тренер

Елена Овчинникова - кризисный и семейный психолог, групповой тренер

13.00-13.45

Мастер-класс "Общаться с ребенком. Как?" (для родителей)

Вера Прохорчик - детский и семейный психолог, арт-терапевт, тренер

 

14.00-14.45

Лекция «Секреты рационального питания во время беременности»

Екатерина Шилкина, врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

15.00-15.50

Мастер-класс «Фотосессия новорожденных: за или против»

Елизавета Туровец, профессиональный детский и семейный фотограф

16.00-17.00

«Дети от первого брака: как строить мосты, а не стены»

 

 

Лариса Тишанская, психолог, гештальт-терапевт, ведущая тренингов и

терапевтических групп

 

 

17.15-18.15

Лекция “Питание как воспитание: что такое пищевая матрица”

Андрей Беловешкин, врач, кандидат медицинских наук (2013), эксперт по питанию в телепрограмме «Здоровье», автор 47 научных публикаций (и монографии), а также ряда статей в популярных СМИ (CosmopolitanМалышокOnliner, TUT.by, АиФ и др.), TEDx-спикер.

18.30-19.00

 

Мастер-класс “Папа Может!”

Григорий Прохоров, Кирилл Будкевич, учредители семейного центра “Папа может”.

 

5февраля

11.00-11.45

Мастер-класс для будущих родителей «Пренатальная педагогика или воспитание до рождения»

Галина Пехота, методист высшей категории отдела творческих методик обучения молодежи Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования»

 

12.00-13.00

Семинар "Роль отца в жизни ребенка"

 
Лариса Тишанская, психолог, гештальт-терапевт, ведущая тренингов и
терапевтических групп

 

13.15-14.00

Семинар «Беременность в радость!»

Алина Гришкевич, врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный врач клиники женского здоровья «Ева»

14.15-15.00

 Тематическая консультация "Детская агрессивность" (для родителей)

Вера Прохорчик - детский и семейный психолог, арт-терапевт, тренер

 

15.15-16.00

Психологический тренинг «Имидж современного ребенка»

 

Виктория Кондрашова, заместитель декана факультета профессионального развития специалистов образования ГУО «Академия последипломного образования», исследователь в области психологических наук

Ольга Мельник, заведующий аспирантурой ГУО «Академия последипломного образования»

 

 

 

Food-зона

 

Какой фестиваль без фуд-маркета и гастрономического разнообразия! Бельгийские и гонконгские вафли, яблоки в карамели, имбирный и малиновый чай, кофе и глинтвейн. А еще сытные бульоны, сэндвичи и бургеры!

 

Проведите время весело и полезно всей семьей!

 

 

4-5 февраля, 10.00–20.00

Минск, пр. Победителей, 4 (Дворец спорта)

 

Билеты в кассах Дворца спорта и на сайте ByCard.by 

 

Для детей: 5 BYN (до 12 лет). Детям до 1 года - бесплатно.

Для взрослых: 10 BYN.

 

Организатор: выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.

 

Официальный сайт: www.belinterexpo.by

 

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