Республиканская научно-практическая конференция «Обеспечение пожарной безопасности в строительстве»

В ходе конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

реформирование нормативных документов блока 2.02 «Пожарная безопасность», виды расчетов по обеспечению пожарной безопасности, их необходимость, типичные и характерные ошибки; особенности обеспечения огнестойкости зданий и сооружений, расчета параметров эвакуации людей из зданий, расчета температурного режима пожара в помещениях; определение устойчивости незащищенных стальных конструкций при воздействии реальных пожаров (расчет температурного режима пожара: объемный и локальный пожар); категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; пожарная автоматика; огнезащита и др.

В качестве экспертов приглашены:

разработчики ТНПА, члены Технического комитета по стандартизации ТКС-03 «Пожарная безопасность», специалисты РУП «Стройтехнорм», ГУО «Университет гражданской защиты» МЧС Республики Беларусь», НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь, Учреждения «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь, ГУО «РИВШ», РУП «Главгосстройэкспертиза», ведущие белорусские специалисты по обеспечению пожарной безопасности в строительстве.

Организатор: РУП «Стройтехнорм», при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Союза строителей Республики Беларусь

Дата проведения: 26.01.2017 года.

Регистраций: с 9-00 до 10-00

Начало конференции: 10-00

Место проведения: г. Минск, ул. Мясникова, 39 (Малый зал Минстройархитектуры, 2 этаж)

Стоимость участия: 57 руб. 00 коп., в т.ч. НДС по ставке 20% в размере 9 руб. 50 коп.

Заявки на участие просим направлять:

по тел./факсу: +37517-239-26-16, +375-17-334-61-86 либо на e-mail: sem@stn.by, 17@stn.by

Онлайн регистрацию можно пройти по следующему адресу: http://conference.stn.by/conditions_listener/