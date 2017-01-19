Республиканская научно-практическая конференция «Обеспечение пожарной безопасности в строительстве»

Четверг
19 января 2017
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№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
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1 (1231) 14-20 января 2017 г.
В ходе конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
реформирование нормативных документов блока 2.02 «Пожарная безопасность», виды расчетов по обеспечению пожарной безопасности, их необходимость, типичные и характерные ошибки; особенности обеспечения огнестойкости зданий и сооружений, расчета параметров эвакуации людей из зданий, расчета температурного режима пожара в помещениях; определение устойчивости незащищенных стальных конструкций при воздействии реальных пожаров (расчет температурного режима пожара: объемный и локальный пожар); категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; пожарная автоматика; огнезащита и др.
В качестве экспертов приглашены:
разработчики ТНПА, члены Технического комитета по стандартизации ТКС-03 «Пожарная безопасность», специалисты РУП «Стройтехнорм», ГУО «Университет гражданской защиты» МЧС Республики Беларусь», НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь, Учреждения «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь, ГУО «РИВШ», РУП «Главгосстройэкспертиза», ведущие белорусские специалисты по обеспечению пожарной безопасности в строительстве.
Организатор: РУП «Стройтехнорм», при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Союза строителей Республики Беларусь
Дата проведения: 26.01.2017 года.
Регистраций: с 9-00 до 10-00
Начало конференции: 10-00
Место проведения: г. Минск, ул. Мясникова, 39 (Малый зал Минстройархитектуры, 2 этаж)
Стоимость участия: 57 руб. 00 коп., в т.ч. НДС по ставке 20% в размере 9 руб. 50 коп.
Заявки на участие просим направлять:
по тел./факсу: +37517-239-26-16, +375-17-334-61-86 либо на e-mail: sem@stn.by, 17@stn.by
Онлайн регистрацию можно пройти по следующему адресу: http://conference.stn.by/conditions_listener/
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