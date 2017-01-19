Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ

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19 января 2017
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ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25
тел/факс +375 17 236 36 19
моб. +375 29 578 08 03 моб.
+375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru
Индивидуальный предприниматель Казакова Ольга Станиславовна, с опытом работы более 10 лет в сфере оказания юридических услуг строительным организациям, быстро и качественно окажет юридическую помощь в получении следующих документов:
Также оказывается юридическая помощь в подготовке документов для государственной регистрации юридического лица любой формы собственности, внесении изменений и дополнений в учредительные документы, купли-продажи долей и смены состава участников организации.
ИП Казакова О.С., УНП 191464465.
Лицензия на оказание юридических услуг № 02240/1107, выдана Министерством юстиции Республики Беларусь 29.03.2011 г.
Выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»: поиск эффективных решений в строительной отрасли (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
О предоставлении коммерческого предложения для РМЦ (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
О предоставлении коммерческого предложения (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Республиканская научно-практическая конференция «Обеспечение пожарной безопасности в строительстве»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
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