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Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ

1 (1231) 14-20 января 2017 г.

ИП Казакова О.С.

220073, г. Минск
ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25 
тел/факс +375 17 236 36 19                              
моб. +375 29 578 08 03 моб.                             
+375 29 317 47 15 
o77777@yandex.ru   

Индивидуальный предприниматель Казакова Ольга Станиславовна, с опытом работы более 10 лет в сфере оказания юридических услуг строительным организациям, быстро и качественно окажет юридическую помощь в получении следующих документов:

  • - свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля;
  • - сертификата соответствия на работы в строительстве;
  • - аттестата соответствия в области строительства;
  • - сертификата системы менеджмента качества, соответствующего требованиям СТБ ISO 9001-2009 (2015);
  • - сертификата системы управления охраной труда, соответствующего требованиям СТБ 18001-2009;
  • - свидетельства об оценке сварочного производства;
  • - лицензии на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
  • - лицензии на право осуществления охранной деятельности.


Также оказывается юридическая помощь в подготовке документов для государственной регистрации юридического лица любой формы собственности, внесении изменений и дополнений в учредительные документы, купли-продажи долей и смены состава участников организации.

ИП Казакова О.С., УНП 191464465.
Лицензия на оказание юридических услуг № 02240/1107, выдана Министерством юстиции Республики Беларусь 29.03.2011 г.     

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