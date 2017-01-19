Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ

ИП Казакова О.С.

220073, г. Минск

ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25

тел/факс +375 17 236 36 19

моб. +375 29 578 08 03 моб.

+375 29 317 47 15

o77777@yandex.ru

Индивидуальный предприниматель Казакова Ольга Станиславовна, с опытом работы более 10 лет в сфере оказания юридических услуг строительным организациям, быстро и качественно окажет юридическую помощь в получении следующих документов:

- свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля;

- сертификата соответствия на работы в строительстве;

- аттестата соответствия в области строительства;

- сертификата системы менеджмента качества, соответствующего требованиям СТБ ISO 9001-2009 (2015);

- сертификата системы управления охраной труда, соответствующего требованиям СТБ 18001-2009;

- свидетельства об оценке сварочного производства;

- лицензии на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности;

- лицензии на право осуществления охранной деятельности.





Также оказывается юридическая помощь в подготовке документов для государственной регистрации юридического лица любой формы собственности, внесении изменений и дополнений в учредительные документы, купли-продажи долей и смены состава участников организации.

ИП Казакова О.С., УНП 191464465.

Лицензия на оказание юридических услуг № 02240/1107, выдана Министерством юстиции Республики Беларусь 29.03.2011 г.