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1 (1231) 14-20 января 2017 г.
С 31 января по 2 февраля 2017 года в Минске (ул. Я.Купалы, 27) пройдет Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017».
Одна из важнейших задач выставки – демонстрация всего спектра рабочей одежды и обуви, выпускаемой в Республике Беларусь и странах СНГ.
В выставке примут участие крупнейшие производители и поставщики рабочей одежды из Беларуси и России: ООО «Стецкевич-спецодежда», «Влансервис и К», УП «Светлотекс», ООО «Аква-Профи Ко», ООО «Мегаспец» и др.
Тематические разделы выставки:
Одновременно в выставочном комплексе пройдут Международные специализированные выставки «Обувь, одежда, текстиль», «Все для швейника», «Беллегмаш», «Химчистка и прачечная» и «Чистота и гигиена».
Популярности и развитию проекта во многом способствует насыщенная деловая программа. Обсудить интересующие темы, задать вопросы авторитетным специалистам, получить информацию об эффективных способах продвижения продукции, а также обменяться опытом работы – всё это участникам и посетителям позволяют осуществить мероприятия деловой программы.
1 февраля в 11.00. специалистов разных отраслей промышленности, связанных с вопросами охраны труда, производством и реализацией СИЗ, осуществляющих обеспечение работников организаций СИЗ соберет семинар «Роль средств индивидуальной защиты (СИЗ) в обеспечении безопасности труда работников. Требования к СИЗ в рамках реализации Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011) «О безопасности средств индивидуальной защиты». Организаторы семинара: Республиканский Фонд «Труд и здоровье», ООО «Стецкевич-спецодежда».
В 14.00. начнется семинар «Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Требования к рабочей одежде». Организатор: ООО «Сфера труда». В ходе семинара участники выставки представят новые образцы рабочей одежды для специалистов разных отраслей.
2 февраля в рамках деловой программы пройдет «День маркетинга и рекламы». Ведущие бизнес-тренеры проведут тренинги и мастер-классы по наиболее актуальным вопросам, встающим перед профессионалами сферы PR на сегодняшний день. Вопросы, ответы на которые могут определить будущее Вашей компании и дать ей возможность не только пережить сложный период, но и продолжить дальнейшее развитие.
Ключевые темы мероприятия:
• Эффективное интернет- продвижение в условиях кризиса. E-marketing.
• Маркетинг. Будущее продаж
• Работающая методология удержания клиентов на практике
• Живые примеры и кейсы, как увеличить продажи и сделать клиента довольным
• другие актуальные темы
Мероприятие будет интересно руководителям и маркетологам, специалистам отделов рекламы. Участие в «Дне маркетинга и рекламы» бесплатное. Чтобы стать участником мероприятия, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте.
Если Вы хотите расширить круг своих деловых партнеров, получить информацию о новых товарах и современном оборудовании, сделать широкую рекламу своей продукции - мы будем рады приветствовать Вас в качестве участника или посетителя выставки «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси».
Ознакомиться с подробной информацией о выставке, мероприятиях деловой программы и получить электронный пригласительный билет можно на сайте организаторов.
Приглашаем Вас принять участие в выставке!
Телефон: (+375-17) 226-98-90
факс: (+375-17) 226-91-92
Е-маil: bellegmash@telecom.by
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