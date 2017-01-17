Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»

С 31 января по 2 февраля 2017 года в Минске (ул. Я.Купалы, 27) пройдет Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017».

Одна из важнейших задач выставки – демонстрация всего спектра рабочей одежды и обуви, выпускаемой в Республике Беларусь и странах СНГ.

В выставке примут участие крупнейшие производители и поставщики рабочей одежды из Беларуси и России: ООО «Стецкевич-спецодежда», «Влансервис и К», УП «Светлотекс», ООО «Аква-Профи Ко», ООО «Мегаспец» и др.

Тематические разделы выставки:

Ткани, технический текстиль, нетканые материалы, фурнитура

Спецобувь

Одежда для работников различных отраслей промышленности, строительства, транспорта, торговли, общественного питания, сферы услуг, медицины и фармации, силовых и охранных услуг: профессиональная, специальная, ведомственная, корпоративная

Средства индивидуальной защиты

Одновременно в выставочном комплексе пройдут Международные специализированные выставки «Обувь, одежда, текстиль», «Все для швейника», «Беллегмаш», «Химчистка и прачечная» и «Чистота и гигиена».

Популярности и развитию проекта во многом способствует насыщенная деловая программа. Обсудить интересующие темы, задать вопросы авторитетным специалистам, получить информацию об эффективных способах продвижения продукции, а также обменяться опытом работы – всё это участникам и посетителям позволяют осуществить мероприятия деловой программы.

1 февраля в 11.00. специалистов разных отраслей промышленности, связанных с вопросами охраны труда, производством и реализацией СИЗ, осуществляющих обеспечение работников организаций СИЗ соберет семинар «Роль средств индивидуальной защиты (СИЗ) в обеспечении безопасности труда работников. Требования к СИЗ в рамках реализации Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011) «О безопасности средств индивидуальной защиты». Организаторы семинара: Республиканский Фонд «Труд и здоровье», ООО «Стецкевич-спецодежда».

В 14.00. начнется семинар «Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Требования к рабочей одежде». Организатор: ООО «Сфера труда». В ходе семинара участники выставки представят новые образцы рабочей одежды для специалистов разных отраслей.

2 февраля в рамках деловой программы пройдет «День маркетинга и рекламы». Ведущие бизнес-тренеры проведут тренинги и мастер-классы по наиболее актуальным вопросам, встающим перед профессионалами сферы PR на сегодняшний день. Вопросы, ответы на которые могут определить будущее Вашей компании и дать ей возможность не только пережить сложный период, но и продолжить дальнейшее развитие.

Ключевые темы мероприятия:

• Эффективное интернет- продвижение в условиях кризиса. E-marketing.

• Маркетинг. Будущее продаж

• Работающая методология удержания клиентов на практике

• Живые примеры и кейсы, как увеличить продажи и сделать клиента довольным

• другие актуальные темы

Мероприятие будет интересно руководителям и маркетологам, специалистам отделов рекламы. Участие в «Дне маркетинга и рекламы» бесплатное. Чтобы стать участником мероприятия, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте.

Если Вы хотите расширить круг своих деловых партнеров, получить информацию о новых товарах и современном оборудовании, сделать широкую рекламу своей продукции - мы будем рады приветствовать Вас в качестве участника или посетителя выставки «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси».

Ознакомиться с подробной информацией о выставке, мероприятиях деловой программы и получить электронный пригласительный билет можно на сайте организаторов.

Приглашаем Вас принять участие в выставке!

Телефон: (+375-17) 226-98-90

факс: (+375-17) 226-91-92

Е-маil: bellegmash@telecom.by