С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»

Выставка «Автоматизация. Электроника» – одна из крупнейших в Беларуси специализированных выставок отечественных и мировых производителей, поставщиков средств автоматизации и электронных компонентов, технологического оборудования и материалов для электронной и электротехнической промышленности. Ее органично дополняет выставка «Электротех. Свет».

Более 100 компаний из Беларуси, России, Германии, Китая примут участие в выставках.

Новые разработки можно будет увидеть на стендах ведущих производителей и поставщиков оборудования и материалов: «Симатек Групп», «Европейская электротехническая компания», «Группа компаний ФЭК», «Вектор технологии», «Европрибор», «Автоматикацентр» «Элос», «Вольна», «Эй Би Эн», «Балтаком Электроникс», «Торговый дом Элтикон», «Ай Эм Си», «Вогез Энерго» и другие.

Среди зарубежных представителей – «JUMO GmbH & Co. KG» (Германия), «Kanex Krohne Anlagen Export GmbH» (Германия), «Ningbo Degson Electrical» (Китай), ООО «Авантех» (Россия), АО«ВСП Рус» (Россия), АО «ГРПЗ» (Россия), «КЭАЗ» (Россия), ООО ПТП «Энергостандарт» (Россия), ООО «ЭПО Сигнал» (Россия), ФГУП НПП «Гамма» (Россия), ООО «Рем Рус-Термические системы для электронной промышленности» (Россия) и другие.

Постоянным участником выставки является компания «АСТ Эксперт» - официальный поставщик оборудования концерна Siemens AG на территории Республики Беларусь. На стенде компании можно будет ознакомиться с широким спектром нового оборудования: контроллеры, электродвигатели, преобразователи частоты, устройства плавного пуска, низковольтная коммутационная техника, электроустановочное оборудование, контрольно-измерительные приборы и др.

Дебютантом выставки станет компания «Rehm Thermal Systems» (Россия) - производитель энергоэффективного оборудования для электроники и солнечной энергетики. Как производитель разнообразного промышленного оборудования для конвекционной и конденсационной пайки, систем сушки и установки для нанесения защитных покрытий, компания является технологическим и инновационным лидером в машиностроении для электронных систем. В отрасли солнечной энергетики компания Rehm предлагает высококачественное оборудование для металлизации солнечных элементов.

Индивидуальные и групповые приборы учета тепловой энергии, счетчик-расходомер, системы автоматического регулирования тепловой энергии, оборудование для индивидуальных тепловых пунктов продемонстрирует ООО «Вогезэнерго».

ООО «Ай Эм Си Компьютерс» (Россия) - многолетний участник выставки, осуществляет поставку 3D принтеров, 3D сканеров, расходных материалов и комплектующих, оборудования для АСУ ТП, выполняет разработки в области встраиваемой электроники и технологического оборудования, реализуя полный цикл разработки от технического задания до подготовки производства. ООО «Ай Эм Си Компьютерс» является авторизованным партнёром компании «MOXA» – одного из мировых лидеров в разработке и производству телекоммуникационных решений промышленного стандарта, продукция которого широко используется в отраслях с повышенными требованиями к надежности и условиям внешней среды: энергетике, ветроэнергетике, транспорте, телекоммуникации, энергоснабжении, объектах нефтегазового комплекса, системах безопасности, видеонаблюдения, автоматизации зданий и т.д.

«VOKS TM» продемонстрирует как известные производителям образцы электрощитового оборудования, так и новинки производства. На протяжении всех дней работы выставки на стенде «VOKS TM» пройдут демонстрации представленного оборудования с имитацией производственного процесса сборки электрощитового оборудования и интеграцией оборудования в производственный процесс. Также пройдет акция, во время которой все представленное оборудование и материалы для маркировки однотипных проводов VOKS TM можно будет приобрести с 20% скидкой.

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) — ведущий российский разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Более 20 000 наименований продукции «КЭАЗ» представлены торговыми марками «КЭАЗ» и «KEAZ Optima», под которыми производятся продукты предназначенные для разных ценовых сегментов рынка. Аппараты «КЭАЗ» надежно защищают энергосистемы важнейших стратегических объектов: АЭС, ТЭЦ, Министерства обороны РФ, военные корабли и подводные лодки ВМФ РФ, подвижные составы РЖД.

БелСКС – лидирующая группа компаний на рынке складских систем транспортировки, хранения и обработки грузов. За 11 лет работы компании реализовали свыше 1000 проектов, установив более 600000 паллетомест.

Выставка «Автоматизация. Электроника» имеет высокий рейтинг среди руководителей и технических специалистов электротехнической промышленности и энергетики. Она ориентирована на широкий круг специалистов, которые принимают решение об использовании современных электронных компонентов, обеспечивают снабжение производства, используют их в новых разработках. Ежегодно выставку посещает более 6 000 специалистов.

В рамках деловой программы выставок пройдут презентации, конференции, семинары и обучающие программы, которые обогатят тематику выставок «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет» и, безусловно, позволят с научной точки зрения рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие в отрасли.

7 февраля (вторник) 12.30.-13.30. Семинар «Комплексное решение задач по диспетчеризации объектов ЖКХ. На базе Единой Автоматизированной Системы диспетчерского контроля и управления (ИИ ЕАСДКиУ)» ЗАО «Вольна» 13.30.-15.30. Семинар «Силовые полупроводниковые приборы Протон-Электротекс - выпускаемая номенклатура, перспективы развития» Протон-электротекс (Россия) 15.30-17.30 Семинар «Автоматизация производственных и складских процессов» БелСКС логистик 8 февраля (среда) 10.00.-16.00. V международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении» Национальная академия наук Беларуси, БНТУ 16.00.-17.30. Семинар «Применение электрических соединителей Российского производства в объектах РЭА. Перспективы сотрудничества и развития» ПАО «Завод Атлант» (Россия) 9 февраля (четверг) 11.00.-14.00. Семинар «Инновационные решения процессов измерения расхода и уровня от компании КРОНЕ» ООО «КРОНЕ Инжиниринг» (Россия) 14.00.-16.00. Семинар «Расширение границ возможностей с низковольтной продукцией КЭАЗ. Традиционные и новые решения для силовой аппаратуры распределения электроэнергии» КЭАЗ. Курский электроаппаратный завод (Россия)

Участие во всех мероприятиях программы бесплатное. Чтобы стать участником мероприятий, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте.

Официальное открытие выставки состоится 7 февраля 2017г. в 12.00.

Время работы:

7 февраля - с 12.00. до 18.00.

8 февраля - с 10.00. до 18.00.

9 февраля - с 10.00. до 18.00.

10 февраля - с 10.00. до 15.00.

Ваши замечания, предложения и возможные вопросы по проекту организаторы ждут по адресу электронной почты: zvezdina@minskexpo.com или sveta@minskexpo.com. Тел. для справок: + 375 17 226 98 87, + 375 17 226 98 88.

Ознакомиться с информацией о выставках и получить электронные пригласительные билеты можно на сайте организатора http://minskexpo.com .