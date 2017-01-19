Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Новости компаний

О предоставлении коммерческого предложения для РМЦ

1 (1231) 14-20 января 2017 г.

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“, реализуемому Республиканским Микрофинансовым Центром (Беларусь) при поддержке USAID  (далее – Проект) требуется постоянно осуществлять в 2017 г. организацию и проведение обучающих семинаров с консультациями в Брестской и Минской области на следующих условиях:

Тема семинара: «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса»

Длительность: 16 академических часов.

Организатор семинара организует и проводит семинар для самостоятельно собранной им группы участников.

Участники семинара: не менее 15 человек, сельские жители населенных пунктов до 20 000 человек Республики Беларусь, относящиеся к следующим категориям:

  • владельцы личного подсобного хозяйства с продажей продукции;
  • ремесленники;
  • субъекты агроэкотуризма или члены семьи;
  • фермеры или члены семьи фермера;
  • индивидуальные предприниматели, члены семьи или работники ИП;
  • владельцы, члены семьи или работники микропредприятия с численностью персонала до 10 чел.

Оплата: После успешного выполнения работ согласно акту. Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.

Место выполнения работ: Республика Беларусь

Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.

Прошу предоставлять в 2017 г. коммерческие предложения на оказание вышеуказанных услуг, включая программу, место и даты проведения семинаров, информацию о преподавателях и предыдущем опыте организации в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».

Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"Новости компаний" из предыдущего выпуска

Выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»: поиск эффективных решений в строительной отрасли (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

О предоставлении коммерческого предложения для РМЦ (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

О предоставлении коммерческого предложения (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

О предоставлении коммерческого предложения

220073, г. Минск
ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25 
тел/факс +375 17 236 36 19                              
моб. +375 29 578 08 03 моб.                             
+375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru                                          


Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»

Все новости

Архив