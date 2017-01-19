О предоставлении коммерческого предложения для РМЦ

Четверг
19 января 2017
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№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
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1 (1231) 14-20 января 2017 г.
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“, реализуемому Республиканским Микрофинансовым Центром (Беларусь) при поддержке USAID (далее – Проект) требуется постоянно осуществлять в 2017 г. организацию и проведение обучающих семинаров с консультациями в Брестской и Минской области на следующих условиях:
Тема семинара: «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса»
Длительность: 16 академических часов.
Организатор семинара организует и проводит семинар для самостоятельно собранной им группы участников.
Участники семинара: не менее 15 человек, сельские жители населенных пунктов до 20 000 человек Республики Беларусь, относящиеся к следующим категориям:
Оплата: После успешного выполнения работ согласно акту. Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.
Место выполнения работ: Республика Беларусь
Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.
Прошу предоставлять в 2017 г. коммерческие предложения на оказание вышеуказанных услуг, включая программу, место и даты проведения семинаров, информацию о преподавателях и предыдущем опыте организации в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».
Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by
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О предоставлении коммерческого предложения
220073, г. Минск
ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25
тел/факс +375 17 236 36 19
моб. +375 29 578 08 03 моб.
+375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru
220073, г. Минск
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