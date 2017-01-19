О предоставлении коммерческого предложения для РМЦ

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“, реализуемому Республиканским Микрофинансовым Центром (Беларусь) при поддержке USAID (далее – Проект) требуется постоянно осуществлять в 2017 г. организацию и проведение обучающих семинаров с консультациями в Брестской и Минской области на следующих условиях:

Тема семинара: «Самозанятость в сельской местности, сельскохозяйственные и другие технологии малого бизнеса»

Длительность: 16 академических часов.

Организатор семинара организует и проводит семинар для самостоятельно собранной им группы участников.

Участники семинара: не менее 15 человек, сельские жители населенных пунктов до 20 000 человек Республики Беларусь, относящиеся к следующим категориям:

владельцы личного подсобного хозяйства с продажей продукции;

ремесленники;

субъекты агроэкотуризма или члены семьи;

фермеры или члены семьи фермера;

индивидуальные предприниматели, члены семьи или работники ИП;

владельцы, члены семьи или работники микропредприятия с численностью персонала до 10 чел.

Оплата: После успешного выполнения работ согласно акту. Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.

Место выполнения работ: Республика Беларусь

Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.

Прошу предоставлять в 2017 г. коммерческие предложения на оказание вышеуказанных услуг, включая программу, место и даты проведения семинаров, информацию о преподавателях и предыдущем опыте организации в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».

Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by