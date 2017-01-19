Четверг
19 января 2017
23:48
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
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Mинск
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1 (1231) 14-20 января 2017 г.
Подробное описание требований к системе предоставляется по письменному запросу.
Система, внедряемая в деятельность микрофинансовых организаций, должна отвечать следующим требованиям:1. Многоуровневая система авторизации пользователя (не менее 2 уровней защиты).
Дополнительные требования:1. Система должна устанавливаться на централизованный сервер микрофинансовых организаций (либо удаленный сервер).
Требования к исполнителю: наличие опыта (не менее 5 лет) успешных внедрений автоматизированных систем управления в области экономики и финансов.
Оплата: после выполнения работ и приемки Заказчиком.
Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.
Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.
Срок выполнения работ: не позднее 30 июня 2017 г.
_______________________________________________
Коммерческое предложение необходимо предоставить на оказание вышеуказанных услуг не позднее 22 января 2017 г. в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».
Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by
Выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»: поиск эффективных решений в строительной отрасли (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
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О предоставлении коммерческого предложения (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
220073, г. Минск
ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25
тел/факс +375 17 236 36 19
моб. +375 29 578 08 03 моб.
+375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru
220073, г. Минск
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
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