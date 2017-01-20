Выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»: поиск эффективных решений в строительной отрасли

21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»

Организаторы: НВЦ «БелЭкспо», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Мингорисполком и др.

Цели и задачи выставки-форума:

поиск эффективных решений для развития строительной отрасли;

формирование новых контактов и возможностей для взаимовыгодного сотрудничества;

получение актуальной информации от отечественных и зарубежных производителей и авторитетных экспертов о современных строительных материалах, технологиях, услугах

Тематические разделы выставки-форума:

современные технологии проектирования, строительства, ремонта и отделки

быстровозводимые здания и сооружения

бетон и железобетонные изделия, сухие строительные смеси

камень искусственный и натуральный, древесные материалы, кирпич

кровля, кровельные материалы

опалубка, строительное и промышленное оборудование

гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы

лестницы, металлоконструкции

тротуарная и керамическая плитка

лакокрасочные материалы, строительная химия

стеновые и отделочные материалы, напольные покрытия

окна, двери, ворота

профессиональный, бытовой инструмент

электрооборудование, средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа

светотехническое оборудование

дорожная и строительная техника

системы тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и канализации;

системы очистки воды; вентиляции и кондиционирования;

теплоэнергетическое оборудование, котлы, теплообменники, насосы и др.

Салоны:«Малоэтажное строительство»,«Кровля и фасад»,«Отделочные материалы и декор»

В ходе 4-дневного форума состоятся «круглые столы», конференции, семинары, презентации и т.д. Пройдет Контактно-кооперационная биржа с участием белорусских и зарубежных компаний.

IV Деловой форум профессионалов строительной отрасли «Строительный рынок Республики Беларусь: проблемы и перспективы» (21-24.03.2017):

Приоритеты развития архитектурно-строительной сферы на период 2016-2020 г.г.

Новые нормативные правовые акты и документы, вступающие в силу в новом году

Привлечение прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в отрасль

Экспорт строительной продукции и услуг в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Крупные проекты в строительной сфере Беларуси в сотрудничестве с Россией, Китаем, странами ЕС и Ближнего Востока, международными финансовыми учреждениями и др.

«Точки роста» в строительстве и смежных отраслях, в которых реализуются значимые инвестиционно-строительные проекты и госпрограммы

Автоматизация процессов в строительстве и производстве строительной продукции

Программа жилищного строительства в Республике Беларусь.

Приглашаем к участию в XX международной специализированной

выставке-форуме «СТРОЙЭКСПО-2017»!