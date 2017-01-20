Пятница
20 января 2017
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№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
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Сегодня:
1 (1231) 14-20 января 2017 г.
Организаторы: НВЦ «БелЭкспо», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Мингорисполком и др.
Цели и задачи выставки-форума:
Тематические разделы выставки-форума:
Салоны:«Малоэтажное строительство»,«Кровля и фасад»,«Отделочные материалы и декор»
В ходе 4-дневного форума состоятся «круглые столы», конференции, семинары, презентации и т.д. Пройдет Контактно-кооперационная биржа с участием белорусских и зарубежных компаний.
IV Деловой форум профессионалов строительной отрасли «Строительный рынок Республики Беларусь: проблемы и перспективы» (21-24.03.2017):
Приглашаем к участию в XX международной специализированной
выставке-форуме «СТРОЙЭКСПО-2017»!
Выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»: поиск эффективных решений в строительной отрасли (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
О предоставлении коммерческого предложения для РМЦ (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
О предоставлении коммерческого предложения (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Республиканская научно-практическая конференция «Обеспечение пожарной безопасности в строительстве»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
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