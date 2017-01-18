Без громких сюрпризов

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Новый, 2017 год не принес бизнесу сильного стресса, связанного с изменениями на правовом поле. Слегка попугали. Пожалуй, так стоит охарактеризовать изменения в налоговом законодательстве, к которому традиционно приковано внимание деловой общественности.

Несмотря на протест бизнес­союзов, в Налоговом кодексе (НК) все­таки появилось понятие экономически обоснованных затрат для исчисления налога на прибыль, а также критерии, при наличии которых расходы не могут быть признаны экономически обоснованными (ст. 130 НК). Осталось дождаться правоприменительной практики, чтобы понять, новый подход действительно подорвет развитие аутсорсинга, как того опасались критики нововведения, или предприятия смогут приспособиться к новым условиям. Можно понять претензии к выполнению работ или оказанию услуг индивидуальным предпринимателем предприятию, на котором этот же ипэшник является наемным работником, а вот ограничения на договорные отношения между аффилированными компаниями вызывают большие вопросы.

По какой­то причине новая редакция НК проигнорировала такое явление, как предоплата. Если товар не поступил, а услуги не оказаны или работы не выполнены, то расходы по ним теперь признаются экономически необоснованными затратами.

Законодатель порадовал увеличением предельного размера выручки, установленного для юрлиц, работающих по упрощенной сис­теме налогообложения (УСН), с 1 030 000 до 1 159 800 руб., для ИП — со 112 500 до 126 700 руб., но одновременно почему­то ограничил «упрощенку» для тех, кто на своих порталах продвигает интернет­магазины и их товары. При этом в 2017 году на УСН смогут перейти интернет­магазины (при соблюдении общих критериев), которые были указаны в Торговом реестре после 31.12.2015.

Эти и другие изменения белорусскому бизнесу еще предстоит осознать и оценить. Не появилось бы только новых корректировок, помимо уже отраженных в НК и вступающих в силу зад­ним числом. Как показывает опыт предыдущих лет, сюрпризы еще возможны.

Прочие изменения деловой среды следовало бы отнести скорее к косметическим. Уточнены условия закупки товаров, работ и услуг при строительстве. Изменен порядок сдачи в аренду гос­имущества. Подкорректированы правила аттестации рабочих мест по условиям труда. Заниматься услугами по содействию в трудоустройстве граждан разрешено только субъектам хозяйствования, включенным в Реестр агентств по трудоустройству.

В новом году регулятор особо не усложнил, однако и не облегчил правовые условия ведения бизнеса в стране. Чиновники с удовлетворением кивают на рост позиций Беларуси в рейтинге Всемирного банка Doing Business, тогда как представители бизнеса перечисляют десятки доводов, объясняющих, почему по условиям хозяйствования наша страна проигрывает другим государствам.

Представители белорусской вертикали управления обещают улучшать законодательство в интересах бизнеса. С этой целью работают десятки рабочих групп и общественно­консультативных советов. К слову, распоряжением премьера от 30.12.2016 № 557р создана очередная рабочая группа, которая займется разработкой системных мер для совершенствования инвестиционного климата. Вот только среди примерно трех десятков участников этой группы почему­то не оказалось ни одного представителя бизнес­союзов. Вероятно, чиновники полагают, что и так хорошо знают, чего хотят бизнесмены.