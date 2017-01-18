«Заморозка» стройки

юрист Дмитрий ПОТАПЧЕНКО

Консервация строительства индивидуального жилого дома или дачи позволяет избежать лишения права на земельный участок и на то, что на нем находится.

Возвести дом в установленные законом сроки — актуальная задача для многих граждан. Как известно, строительство необходимо завершить в течение трех лет с даты государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды земельного участка. В указанный срок необходимо возвести фундамент, стены и крышу, при этом ввод в эксплуатацию жилого дома не является обязательным условием завершения строительства. Объект может оставаться без внутренней отделки и коммуникаций.

Если по объективным причинам правообладатель земельного участка не успевает, он может приостановить течение срока строительства путем консервации объекта. Точнее, это обязанность правообладателя. Срок консервации не завершенного строительством жилого дома не должен превышать трех лет, причем консервировать объект можно только один раз.

В случае приобретения по гражданско-правовому договору объекта строительства или законсервированного капитального строения сроки имеют продолжение, то есть исчисляются с момента государственной регистрации земельного участка первоначального правообладателя.

Если земельный участок и находящееся на нем имущество сменили правообладателя в порядке наследования, срок строительства будет равен трем годам и шести месяцам с даты открытия наследства или вступления в силу судебного постановления по вопросам наследования либо трем годам с даты окончания срока консервации. Причем если наследуемый объект строительства уже консервировался наследодателем, то повторно приостановить сроки строительства не удастся.

Законодательство предусматривает продление сроков строительства до двух лет, если у правообладателя есть уважительные причины (затруднительное материальное положение, болезнь и др.) и он обратился с соответствующим заявлением в исполнительный комитет. Заявление необходимо подать не ранее чем за шесть месяцев, но не позднее чем за два месяца до истечения срока строительства. Право на продление срока строительства можно реализовать только один раз.

Также обратим внимание на то, что период с 10 февраля 2009 года по 1 марта 2012 года не засчитывается в сроки строительства, консервации не завершенных строительством жилых домов. Сроки для земельных участков, предоставленных до 10 февраля 2009 года, продолжают исчисление с 1 марта 2012-го. Если часть срока строительства, консервации меньше одного года, то он продлевается до одного года. При этом сроки для земельных участков, предоставленных на праве аренды до 10 февраля 2009 года, исчисляются в три года с 1 марта 2012-го.

Таким образом, в случае предоставления земельного участка и его государственной регистрации в 2010 году максимальный период возведения дома составит десять лет. Из них два года — период, который не засчитывается в срок строительства и (или) консервации; шесть лет — максимальный срок строительства и консервации объекта; два года — максимальный срок продления строительства.

Приведенные правила исчисления сроков могут применяться только после начала строительно-­монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой территории земельного участка.