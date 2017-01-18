Законы от «Деда Мороза»

юрист Илона ФЕДОРУК

Начало нового года традиционно отмечается порцией законодательных изменений в различных сферах деятельности — от финансов до услуг по трудоустройству.

Равнение — на МСФО

Согласно совместному постановлению Сов­мина и Нацбанка от 19.08.2016 № 657/20, в Беларуси вводятся в действие международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и их разъяснения, принятые Фондом международных стандартов финансовой отчетности. В качестве ТНПА в стране будут действовать 42 стандарта МСФО и 26 разъяснений.

Их введение в законодательство призвано облегчить и сблизить национальную отчетность с отчетностью по МСФО, а также упростить работу с иностранными контрагентами. При этом МСФО не заменяют и не отменяют внутреннюю нормативную базу по бухгалтерскому учету.

На стройплощадку — через торги

Закупки работ, услуг при строительстве, в том числе при возведении, реконструкции, ремонте, реставрации, благоустройстве, сносе объектов, будут осуществляться посредством проведения подрядных торгов либо переговоров. Товары можно будет приобрести в рамках торгов на закупку, переговоров или биржевых торгов. Это определено указом от 20.10.2016 № 380 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве».

Проведение подрядных торгов обязательно при заключении договоров о строительстве жилых домов стоимостью от 6 тыс. базовых величин (БВ). Аналогичное требование действует в отношении объектов, возведение которых полностью или частично осуществляется за счет средств рес­публиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, внешних займов, а также банковских кредитов, привлеченных под гарантии правительства, облисполкомов и Мингорисполкома, при стоимости строительства от 6 тыс. БВ. Только через подрядные торги можно закупать товары для строительства, если стоимость объекта оценивается в размере свыше 100 тыс. БВ, а договор о строительстве заключен госорганизацией или хозобществом, в уставном фонде которого есть доля государства.

Отметим, что установлены случаи, когда подрядные и биржевые торги не являются обязательными.

Новая электронная система

Начнет функционировать единая электронная система учета нотариальных действий и наследственных дел. В соответствии с постановлением Минюста от 15.07.2016 № 137 в нее будут вноситься сведения о приеме в депозит нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг, об удостоверении доверенностей, а также сведения об открытых до 1 января 2017 года наследственных делах.

Реестр для кадровых агентств

Постановлением Совмина от 22.10.2016 № 855 утверждено Положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления. В частности, определено, что соответствующие услуги могут оказывать только субъекты хозяйствования, включенные в Реестр агентств по трудоустройству.

В дозволенный список услуг вошли: консультирование по воп­росам резюме, его составления либо редактирования; помощь в профориентации, в том числе в выборе профессии и получении профобразования; предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда, о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и требованиях, предъявляемых к кандидатам. Среди разрешенных услуг также выделим распространение резюме среди потенциальных нанимателей; подготовку к собеседованию с нанимателем; помощь в подборе подходящего места работы и оформлении трудовых отношений. Оплачивать услуги можно будет только по факту их оказания.

Утверждено Положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудо­устройству и определен перечень включаемых в него сведений. Формирование реестра возложено на Минтруда и соцзащиты.

Сведения будут вноситься на основании соответствующего заявления юрлица (ИП), желающего оказывать гражданам услуги по содействию в трудоустройстве. Заявление на бумажном носителе подается в Минтруда и соцзащиты лично или высылается почтой. Кроме того, заявление в виде электронного документа может быть подано через государственный информационный ресурс «Реестр агентств по трудоустройству Республики Беларусь». Оно должно быть рассмотрено в течение десяти рабочих дней.

Сведения из реестра будут раз­мещаться на интернет-портале госслужбы занятости и на официальном сайте Минтруда и соцзащиты.

Аттестация рабочих мест

Постановлением Совмина от 19.10.2016 № 839 внесены изменения в Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. В частности, установлено, что аттестация проводится для определения факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье сотрудника.

Уточнены профессии (должности) и виды работ, включенные в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации. Кроме того, определены условия, когда по решению аттестационной комиссии в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, должны вноситься другие рабочие места.

Дополнены порядок занесения в карту аттестации рабочего места сведений о результатах оценки условий труда и перечень документов, которые необходимо составить по итогам аттестации.

Внеочередная аттестация (переаттестация) будет проводиться в обязательном порядке по требованию органов госэкспертизы условий труда, а также в течение шести месяцев после замены или модернизации производственного оборудования, сырья и материалов, изменения технологического процесса и средств коллективной защиты. Помимо того, внеоче­редная аттестация должна последовать за мероприятиями по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями либо за изменениями условий, если инициатива проведения аттестации исходит от нанимателя или профсоюза.

Аренда госимущества

Усовершенствован порядок сдачи в аренду госимущества и предоставления его в безвозмездное пользование.

Указом от 15.11.2016 № 421 установлен фиксированный процент отчислений (25 %) в респуб­ликанский бюджет от платы, полученной за сдачу в аренду государственного недвижимого имущества.

Арендодатели капитальных строений (зданий, сооружений), права на которые не зарегист­рированы в установленном порядке, до 1 июля 2017 года, а в случае заключения договора аренды после 1 января 2017 года в течение шести месяцев обязаны оформить госрегистрацию прав на указанное имущество. Исключение составляют объекты, расположенные на землях общего пользования. При несоблюдении данного требования арендодатель обязан перечислить в республиканский бюджет 100 % средств начиная с 1 июля 2017 года либо с месяца, следующего за месяцем, в котором истек установленный шестимесячный срок.

Минфин, его территориальные органы, местные финансовые органы уполномочены в бесспорном порядке взыскивать полученную при проведении аукционов плату за право заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в госсобственности. В бесспорном порядке взыскиваются и средства от сдачи в аренду государственного недвижимого имущества, не перечисленные в установленные сроки в республиканский и местные бюджеты, а также пени.

С пяти до десяти дней увеличен срок, в течение которого после принятия решения о сдаче недвижимости в аренду должен быть заключен договор аренды.

В новой редакции изложено Положение о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в государственной собст­венности.

До 1 апреля 2017 года договоры аренды и безвозмездного пользования должны быть приведены в соответствие с указом № 421.

Уплата акцизов

Согласно указу от 17.08.2016 № 311, в 2017—2018 годах производителям алкогольной и слабоалкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 1,2—7 % предоставлено право выбирать привязку исчисления и уплаты акцизов в бюджет к моменту отгрузки товаров либо оплаты поставки. Метод определения момента фактической реализации (передачи) подакцизных товаров устанавливается в соответствии с учетной политикой организации по всем операциям реализации (передачи) и в течение 2017—2018 годов не подлежит изменению.

Аналогичный механизм уплаты акцизов в предыдущие два года действовал в отношении производителей алкогольной продукции и пива, которые уплачивали акцизы в бюджет не по факту оплаты реализованного товара, а по факту отгрузки.

Пенсия все дальше

В соответствии с указом от 11.04.2016 № 137 с 1 января 2017 года общеустановленный пенсионный возраст будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Порог для трудовой пенсии по возрасту и трудовой пенсии за выслугу лет, назначаемой до достижения общеустановленного пенсионного возраста, а также для пенсии за выслугу лет будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, но не более чем на три года в общей сложности.

С 1 января 2017 года стаж работы с уплатой взносов в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения (как условие начисления трудовой пенсии по возрасту) будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев, пока не достигнет 20 лет. В прошлом году минимальный стаж для получения данной пенсии составлял 15 лет и шесть месяцев.