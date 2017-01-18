Продать валюту правильно

старший партнер Юридической группы «Бюро24» Алексей КОРОЧКИН

Нацбанк снизил порог обязательной продажи валютной выручки до 20 %, но не отказался совсем от этого требования. Впрочем, и в данном правиле достаточно исключений.

Алексей КОРОЧКИН: Если размер валютной выручки составляет более лота, то обязательная продажа осуществляется через банки на торгах ОАО «Белорусская валютно­фондовая биржа». Если менее лота — банку, обслуживающему счет.

Основу нормативного регулирования обязательной продажи валютной выручки составляют указ от 17 июля 2006 года № 452 «Об обязательной продаже иностранной валюты» (далее — Указ) и постановление Правления Нацбанка от 13 сентября 2006 го­да № 129 «О порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке». Последним актом утверждена Инструкция о порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (далее — Инструкция).

Приложение к Инструкции установило широкий перечень иностранных валют, на которые распространяются требования об обязательной продаже. Правило распространяется на доллар США, евро, российский рубль, фунт стерлингов, тенге, китайский юань и другие валюты.

Под валютной выручкой понимаются денежные средства в иностранной валюте, поступающие на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по сделкам с нерезидентами, как юридическими, так и физическими лицами. При этом данные сделки могут касаться не только реализации товаров, работ или услуг, но и охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, сдачу имущества в аренду и проч. В ряде случаев валютной выручкой считаются средства, полученные по сделкам с резидентами Беларуси.

Сколько, кому и почем?

Согласно п. 3 Инструкции юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны продавать 20 % от суммы выручки, полученной в иностранной валюте. Если размер валютной выручки составляет более лота, то обязательная продажа осуществляется через банки на торгах ОАО «Белорусская валютно-­фондовая биржа». Если менее лота — банку, обслуживающему счет, на который поступила выручка, по курсу, установленному этим банком.

Количество единиц валюты в лоте определено в приложени­ях 1 и 2 к Операционному регламенту торгового дня по сделкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты в ОАО «Бе­ло­русская валютно-фондовая биржа» (БВФБ), утвержденному решением Правления БВФБ от 22.05.2015 № 50. Например, стандартный лот для евро и доллара США установлен в количестве 1000 единиц, для российского рубля — 10 000 единиц.

Согласно п. 7 Инструкции, размер вознаграждения банку при обязательной продаже валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не должен превышать 0,2 % от суммы сделки, включая биржевой сбор. При этом вознаграждение не взимается, если валюта в объеме менее лота продается банку.

В соответствии с подп. 3.1 п. 3 Указа обязательная продажа валютной выручки осуществ­ляется не позднее семи рабочих дней со дня ее поступления на счет. В этот срок не включается день поступления валюты на счет субъекта хозяйствования (разъяснения письма Нацбанка от 3 декабря 2007 года № 31-14/1470 «О некоторых вопросах осуществ­ления обязательной продажи иностранной валюты и контроля за ее осуществле­нием»).

Продажи по полочкам

Для обя­зательной продажи в банк предоставляются следующие документы:

- реестр распределения иностранной валюты;

- платежное поручение на сумму иностранной валюты, подлежащей продаже на бирже;

- платежное поручение на сумму иностранной валюты менее лота для продажи банку;

- платежное поручение на перечисление иностранной валюты с транзитного счета на счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, к которому открыт транзитный счет, на сумму, остающуюся после обязательной продажи.

Важно обратить внимание на то, что реестр распределения составляется только на иностранную валюту, поступившую в качестве выручки, и представляется в банк в разрезе отдельных поступлений. Не допускается представление реестра распределения на часть отдельного поступления валютной выручки.

Требование об обязательной продаже также распространяется на иностранную валюту, поступающую на счет в банке-нерезиденте.

Исключения из правила

Согласно п. 4 Указа и п. 24 Инструкции, от обязанности продавать часть валютной выручки освобождены банки и небанковские кредитно-­финансовые организации, страховые организации и резиденты свободных экономических зон. Исключение также сделано для организаций электросвязи и почтовой связи в части выручки, которую они в течение 30 дней с момента поступления направляют на оплату услуг международной связи. Аналогичное исключение действует для выручки транспортно-экспедиционных компаний, которая в течение 30 дней расходуется на транспортировку, страхование и экспедирование пассажиров и грузов, а также на уплату налогов и сборов в иностранной валюте, связанных с транспортировкой пассажиров и грузов.

Требование продажи не распространяется на иностранную валюту, перечисляемую на специальный счет в течение семи рабочих дней для погашения задолженности в иностранной валюте по лизингу, кредитам и займам, включая проценты за пользование ими, а также по ссудам, предоставленным по решению президента, правительства или под гарантию правительства. Такое же правило действует в случае погашения кредитов и займов, предоставленных нерезидентами или белорусскими банками и используемых на приобретение объектов лизинга либо имущества, относимого к основным средствам, участвующим в предпринимательской деятельности и используемым для собственного производства.

Не подпадает под обязательную продажу валюта, перечисляемая в течение семи рабочих дней банку либо небанковской кредитно-финансовой организации (фактору) на основании договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

Еще одно исключение — валютная выручка от реализации имущества, обращенного в доход государства, а также имущества, на которое обращено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, в сумме, подлежащей перечислению в бюджет.

Значительную категорию субъектов хозяйствования, на которых не распространяются правила обязательной продажи иностранной валюты, представляют коммерческие организации и индивидуальные предприниматели с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых городских поселений и сельской местности. Для них льгота действует в течение семи календарных лет со дня государственной регистрации и касается сделок с юридическими лицами-нерезидентами и физическими лицами-нерезидентами по реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также сдачи имущества в аренду. Такая норма установлена п. 1 декрета от 7 мая 2012 года № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

Кроме того, согласно декрету от 22 сентября 2005 года № 12 «О Парке высоких технологий», в ряде случаев не подлежит обязательной продаже иностранная валюта, полученная резидентами ПВТ от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.

Наказание для оступившихся.Статья 11.3 КоАП предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты.

Так, несвоевременная продажа части валютной выручки влечет за собой наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин (БВ). Представляется, что данная санкция может применяться к работникам индивидуального предпринимателя и/или юридического лица. Ответственность индивидуального предпринимателя или юридического лица в данном случае определена в размере до 1 % от непроданной валюты за каждый день просрочки, но не свыше суммы непроданных валютных средств (ч. 1 ст. 11.3 КоАП).

Необоснованное занижение суммы валютных средств, подлежащих обязательной продаже, влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока БВ, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — в размере необоснованно заниженных валютных средств (ч. 2 ст. 11.3 КоАП).

Согласно п. 6 Указа, наложение административных взысканий за несвоевременную обязательную продажу либо необоснованное занижение суммы средств не освобождает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от обязанности реализовать сумму валютной выручки, по которой был наложен штраф.n

Справка «БР»

Норматив обязательной продажи валютной выручки является своего рода индикатором состояния валютного рынка страны. В предыдущий раз порог для белорусских предприятий­экспортеров был снижен 1 сентября 2016 года с 30 до 20 % постановлением Правления Нацбанка от 1 августа 2016 года № 424 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2006 г. № 129».

Как отметили в пресс­службе регулятора, данная мера позволит активизировать инвестиционную и деловую активность субъектов хозяйствования Республики Беларусь, станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в Евразийском экономическом союзе и будет способствовать созданию равных условий для экономических субъектов государств ЕАЭС в части развития их экспортного потенциала.

Напомним, в недавнем прошлом норматив обязательной продажи валюты составлял 50 %. Регулятор был вынужден установить такой порог в конце 2014 года на фоне роста девальвационных настроений, чтобы предупредить дефицит валюты на внутреннем рынке и поддержать уровень золотовалютных резервов. Переход к более гибкой курсовой политике

зимой 2014—2015 годов стабилизировал баланс спроса и предложения, а также нормализовал работу внебиржевого валютного рынка. Это позволило регулятору начать поэтапное снижение норматива к его нынешнему зна­чению.

Обязательная продажа части валютной выручки, а также жесткое наказание за нарушение требования неоднократно подвергались критике со стороны деловой общественности как фактор, подрывающий бизнес­климат в стране. Регулятор признал критику конструктивной и в ряде программных документов объявил о поэтапном смягчении норматива. Звучали даже обещания полностью отказаться от него. Впрочем, нынешний порог обязательной продажи уже является довольно комфортным для экспортеров, поскольку они так или иначе вынуждены продавать часть валютной выручки для покрытия расходов на текущую деятельность. Сейчас большую тревогу вызывает возможное применение санкций за нарушение правил продажи в отношении субъектов хозяйствования и их должностных лиц.

Юридическая группа "Бюро 24"

