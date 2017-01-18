Мир без пересмотра договора

судья экономического суда Гродненской области Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Мировое соглашение позволяет сторонам согласовать отсрочку исполнения наступившего обязательства по судебному спору, но не изменяет содержания договора, вокруг которого возник спор.

На практике порой возникает вопрос: изменяет ли мировое соглашение сроки исполнения договорного обязательства?

Ничто не мешает пересмотреть условия спорного договора в процессе медиации.

Срок исполнения является существенным условием обязательств. В абсолютном большинстве договоров стороны согласуют такой срок. В случае неисполнения договорного обязательства в указанный в договоре срок должник в соответствии со ст. 311 и 366 ГК должен уплатить кредитору пеню и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Как и иные условия договора, сроки исполнения могут быть пересмотрены. Порядок изменения договора закреплен в ст. 420—423 ГК. Изменение вносится в той же форме, в которой был заключен основной договор, то есть стороны должны изменить соответствующий пункт договора. При этом достижение мирового соглашения в ходе судебного спора никак не изменяет содержания первоначального договора.

В зале суда

Рассмотрим ситуацию на примере из практики. Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО «Поставщик» к УП «Покупатель» о взыскании пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В отзыве на иск ответчик оспорил расчет требований истца и сослался на заключенное между сторонами соглашение о примирении, посредством заключения которого, по мнению ответчика, стороны изменили срок оплаты по договорам, а также дату, с которой следует исчислять просрочку. Помимо того, в соответствии со ст. 314 ГК ответчик попросил уменьшить пеню ввиду ее несоразмерности последствиям ненадлежащего исполнения обязательства.

Между сторонами были заключены договоры поставки. Как следует из ст. 290 ГК, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с оговоренными условиями и требованиями законодательства.

Согласно ст. 476 и 486 ГК, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется в условленный срок передать производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности либо в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Покупатель оплачивает поставляемые товары, соблюдая порядок и форму расчетов, предусмотренные договором поставки.

Ответчик своевременно не уплатил основной долг и признал это в рамках дела, рассмотренного экономическим судом. На момент судебного разбирательства задолженность не была погашена.

Согласно ст. 310 и 311 ГК, исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней). При этом в соответствии со ст. 314 ГК суд вправе уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При решении данного вопроса могут быть учтены действия сторон, направленные на добровольное досудебное урегулирование спора.

Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК. Произведенный истцом расчет пени и процентов за пользование чужими денежными средствами суд признал обоснованным. При этом была отклонена просьба ответчика об изменении срока оплаты по спорным договорам при подписании соглашения о примирении по делу, рассмотренному экономическим судом.

Рамки медиации

В соответствии с пп. 2 и 12 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.06.2016 № 3 «О примирении сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических споров» результатом примирения могут стать заключение мирового соглашения, медиативного соглашения, соглашения о примирении, отказ истца от иска либо признание иска ответчиком.

В мировом соглашении могут быть предусмотрены условия отсрочки или рассрочки выполнения обязательств, уступки права требования, признания долга или уменьшения его размера, исполнения обязательства к определенному сроку, а также вопросы распределения понесенных судебных расходов и другие условия, необходимые для своевременного и полного исполнения заключенного мирового соглашения.

Однако, как следует из содержания ст. 422 ГК, изменение договора осуществляется путем заключения сторонами соглашения в той же форме, если иное не вытекает из заключенного договора или законодательства.

Таким образом, правовая природа примирения в форме мирового соглашения отличается от правовой природы соглашения об изменении договора. Первое содержит условия отсрочки принудительного исполнения (погашения) уже наступившего обязательства. Второе может изменять договор в части сроков оплаты и, соответственно, наступления обязательства. Следовательно, на условиях мирового соглашения стороны разрешают возникший между ними судебный спор, но не изменяют сроков исполнения денежного обязательства, закреп­ленных в договоре.

Итоги разбирательства

Просьба ответчика об изменении срока оплаты по спорным договорам отклонена, поскольку суду не были предоставлены доказательства изменения сроков, зафиксированные в форме, аналогичной заключенным договорам.

Однако суд уменьшил размер пени в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства. При принятии решения учитывались: сумма пени, ее ставка, размер начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами, методика определения суммы основной задолженности с использованием обменного курса доллара США на день фактической оплаты, периоды просрочки, действия сторон, направленные на добровольное урегулирование спора, в том числе в претензионном порядке. В итоге исковые требования о взыскании с ответчика пени и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично.

В заключение обратим внимание спорящих сторон на то, что в рамках медиации можно не только согласовывать сроки погашения наступившего обязательства, но и изменять договорные сроки оплаты, то есть выходить за пределы предмета исковых требований с целью удовлетворения взаимного интереса. В суде такое право у сторон отсутствует.