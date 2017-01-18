Оплата – до 30 февраля

судья экономического суда Гродненской области Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Установление даты исполнения обязательства до несуществующей календарной даты, например до 30 февраля, не позволит признать условие о сроке согласованным.

В гражданском праве определение сроков закреплено ст. 191 ГК. В соответствии с ней установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или окончанием периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Согласно ст. 192 ГК, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Срок исполнения выступает важным условием обязательств. В связи с этим следует крайне внимательно подходить к его закреплению.

Если же в договоре указана несуществующая дата, то сторонам следует руководствоваться правилом, закрепленным в ст. 295 ГК. Согласно данной норме, если обязательство не предусматривает срок исполнения и не содержит условий, позволяющих определить его, то оно должно быть исполнено в разумный срок. Обязательство, не исполненное в разумный срок, равно как и обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в течение семи дней со дня поступления письменного требования кредитора, если иное не предусмотрено законодательством или условиями обязательства.

Заметим, позднее направление претензии существенно уменьшит право кредитора на взыскание с должника штрафных санкций и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Материалы дела

Экономический суд рассмотрел иск ООО «Поставщик» к СПК «Покупатель» о взыскании с ответчика суммы основного долга за поставленные товары и процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора поставки. Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился, надлежаще извещен.

Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил, что между сторонами был заключен договор поставки. Основной долг ответчик своевременно не выплатил. Задолженность составила 4576 руб.

В условиях договора стороны согласовали сроки оплаты поставленного товара:

– 50 % от суммы договора — до 30 ноября 2013 года;

– 20 % от суммы договора — до 30 декабря 2013 года;

– 20 % от суммы договора — до 30 января 2014 года;

– 10 % от суммы договора — до 30 февраля 2014 года.

Таким образом, срок четвертого платежа стороны установили в договоре на несуществующую дату — 30 февраля 2014 года.

Истец подал расчет за пользование чужими денежными средствами до 28 февраля 2014 года, однако не предоставил суду доказательств согласования сторонами необходимости проведения четвертого платежа к указанной дате.

В претензии, направленной и врученной ответчику 5 сентября 2015 года, истец требовал уплаты основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами. Претензия была оставлена без удовлетворения. Оценив указанные обстоятельства, суд признал обоснованными заявленные требования в части основного долга.

Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 366 ГК. Однако произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами суд посчитал необоснованным в связи с неверным определением даты четвертого платежа.

Поскольку ответчик получил письменное требование о возврате долга 5 сентября 2015 года, последний день исполнения обязательства истек 14 сентября 2015-го (спустя семь дней и с учетом того, что первым рабочим днем после выходного было 12 сентября).

Согласно расчету суда, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составит другую сумму, нежели та, которую определил истец. Исковые требования о взыскании с ответчика основного долга за поставленные товары и процентов за пользование чужими денежными средствами были частично удовлетворены. В апелляционном и кассационном порядке решение не обжаловалось.

Еще раз обратим внимание на составление расчетов пени и процентов за пользование чужими денежными средствами при определении последнего дня исполнения обязательств. Согласно ст. 194 ГК, если последний день срока приходится на выходной, следует ориентироваться на следующий за ним рабочий день.