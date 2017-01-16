Светлое будущее для бизнеса

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Авторы стратегии тесно увязывают поддержку бизнеса с радикальным снижением налоговой нагрузки и правовой защитой. Фото БЕЛТА

Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года содержит много прогрессивных, если не сказать революционных, посылов.

В канун Нового года Департамент по предпринимательству Минэкономики разослал бизнес-объединениям рабочий вариант четвертого и пятого разделов стратегии с просьбой внести свои замечания и предложения.

Впечатляет, в частности, содержание четвертого раздела, касающегося институциональных условий развития пред­принимательства. В нем аккумулированы все ключевые предложения делового сообщества последних лет — от развития саморегулирования до радикального снижения налоговой нагрузки.

Налоги, знайте место!

Так, преду­смотрено проведение налоговой реформы, которая должна помочь Беларуси войти в тридцатку мировых лидеров рейтинга Всемирного банка (ВБ) Doing Business в подразделе «Налогообложение». По итогам последнего исследования наша страна заняла далеко не самое почетное, 99-е место по фискальным условиям.

Предполагается разработка мер, которые к 2025 году снизят общую налоговую нагрузку до средней по ЕАЭС. Сейчас, по оценкам ВБ, она составляет 54,8 % к добавленной стоимости. Для сравнения: в России этот показатель равняется 47,5 %, в Казахстане — 29,2, в среднем по Европе и Центральной Азии — 33,8 %.

Всего налоговая реформа содержит около 20 составляющих, в том числе: снятие ограничений по срокам принятия к вычету входного НДС по товарам, ввезенным из-за пределов ЕАЭС; отказ от взыскания НДС с белорусских экспортеров, если его не уплатит контрагент в стране назначения; налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.

К первоочередным мерам отнесен отказ от авансовой уплаты некоторых налогов. В планах предоставить субъектам хозяйствования право перечислять НДС не по факту отгрузки продукции, а после поступления оплаты за товар, но не позднее 60 дней со дня его отгрузки. На такой же срок предлагается отсрочить уплату таможенных платежей и НДС при ввозе сырья, материалов, комплектующих и оборудования для собственного производства. Применительно к торговым организациям, в товарообороте которых доминируют отечественные товары, может быть снижена ставка налога на прибыль.

Предполагается существенно увеличить предельный размер выручки, позволяющий работать в рамках упрощенной системы налогообложения, а также более справедливо распределять взносы по социальному страхованию между работодателем и работ­ником.

Управление нового уровня

Поставлена цель радикально улучшить качество государственного регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Заявлены уменьшение перечня лицензируемых видов деятельности и увеличение сроков действия лицензий, максимальное упрощение и сокращение разного рода административных процедур, снижение ставок арендной платы на объектах госимущества, запрет на конфискацию средств и имущества субъектов хозяйствования из-за формальных нарушений, не повлекших нанесения ущерба.

В планах введение персональной ответственности государственных служащих за незаконное изъятие, арест товара (имущества), привлечение к административной ответственности предпринимателей, субъектов МСП, а также за подготовку нормативных правовых актов, заведомо ухудшающих условия ведения бизнеса и снижающих его конкурентоспособность.

Заявлены упрощение бухучета и отчетности с переходом на европейские стандарты, а также изменение характера контрольно-­проверочных мероприятий через установление максимальных сроков плановых проверок в год.

Предложено разработать законодательство для саморегулируемых организаций и создать Национальное агентство развития предпринимательства с региональной сетью центров многопрофильной поддержки и развития бизнеса.

Проект надо причесать

Несмотря на прежнюю пробуксовку некоторых законодательных инициатив, а также на частичную реализацию ряда программных документов вроде директивы № 4, деловая общественность в целом с надеждой восприняла проект стратегии.

По мнению сопредседателя правления и директора Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанны Тарасевич, на этот раз министерствам и ведомствам вряд ли удастся заблокировать инициативы, так как появление документа одобрено правительством. Правда, стратегия требует конкретизации, в том числе определения индикаторов и дорожной карты реализации. Важно очертить этапы реформ, особенно если учесть, что документ долгосрочный и затрагивает сразу три пятилетки.

«Ключевой вопрос: как быстро будут реализовываться инициативы? Как порой у нас бывает, самое простое ставится в начале, а наиболее важные преобразования относятся на отдаленную перспективу. В итоге реформа стартует, но быстрого эффекта не приносит, после чего ее сворачивают. Есть опасность такого сценария и на этот раз», — отметила в комментарии для «БР» Жанна Тарасевич.

Нынешней редакции стратегии не хватает понимания того, на каких направлениях стране следует сосредоточить ресурсы, чтобы укрепить малый и средний бизнес, полагает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Виктор Маргелов.

В ответном письме РКП на адрес Минэкономики говорится, что представленный проект двух разделов «видится формальным, с туманными перспективами реализации». Конфедерация предлагает сформировать прогноз того, в каких отраслях (регионах) и в каких размерах будет увеличиваться доля МСП в экономике с целью достижения параметров, установленных Всебелорусским собранием до 2020 года. По мнению представителей РКП, необходимо обеспечить финансирование инвестиционных проектов МСП по ставкам не выше 10 % годовых в белорусских рублях и выйти на действительно равные условия хозяйствования для всех участников рынка.

По планам правительства, стратегия должна быть утверждена во второй половине 2017 года, так что у экспертного пула авторов документа достаточно времени для его доработки. Скорее всего, в итоге мы увидим четко структурированные, пошаговые реформы. Была бы готовность их реализовать