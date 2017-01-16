Эра льготного жилья закончилась

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Правительство определило задания по вводу в эксплуатацию жилья в 2017 году. Выполнять их придется частным и индивидуальным застройщикам.

Задания закреплены постанов­лением правительства от 29 де­кабря 2016 года № 1113 «О мерах по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018 году».

Из документа следует, что господдержка жилищного строительства будет значительно урезана. На квартиры среднего уровня льготникам рассчитывать не приходится: все будет очень «эконом». При этом правительство намерено «оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем расширения ассортимента продукции индустриального домостроения, создания системы услуг по строительству индивидуальных жилых домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами». Органам госуправления и подчиненным им организациям рекомендуется привлечь ресурсы для обеспечения нуждающихся работников займами на строительство жилья. Иными словами, гражданам рекомендовано строиться самим.

Собственные средства населения планируются как один из основных источников финансирования жилищного строительства.

Всего в 2017 году намечено построить 3,5 млн кв. м жилья. С господдержкой будет построено 375,07 тыс. кв. м, причем в Минске — только 67,28 тыс. кв. м, что соответствует примерно восьми-десяти стоквартирным «панелькам» советского типа.

Больше всего жилья с господдержкой будет возведено в Минской области — 132 тыс. кв. м, а вот на Витебщине — всего 16 тыс. кв. м жилья с привлечением льготных кредитов, то есть два многоквартирных дома.

Возможность снять арендную квартиру невелика. Так, в этом году в столице будет сдано 7 тыс. кв. м арендного жилья, то есть один дом. Еще меньше таких квартир сдадут на Витебщине. Областные бюджеты

«потянут» всего один-два арендных дома в год, и только на Гродненщине построят 51 тыс. кв. м арендного жилья, то есть не менее семи домов. Из городов-­спутников будут развиваться только Скидель и Жабинка. Планов по развитию городов-спутников Минска на 2017—2018 годы нет.

Согласно документу, должно быть возведено не менее 1,25 млн кв. м индивидуальных жилых домов. Объем финансирования такого строительства запланирован в размере 1,39 млрд руб., из них собственные средства населения — 1,29 млрд руб.

Объемы и источники финансирования строительства и реконструкции жилья в 2017 году выглядят следующим образом: общий объем финансирования строительства — 3,704 млрд руб.; средства консолидированного бюджета — около 160 млн, кредитные ресурсы банков — около 245,3 млн, средства населения — около 2,85 млрд, организаций — около 439 млн руб. Отметим, что 27 млн руб. банки предоставят на собственных условиях, 218,3 млн — по льготным ставкам.

Напомним, что в 2015 году в стране было построено более 5 млн кв. м жилья, из них 1,6 млн — с господдержкой. В январе — ноябре 2016-го возведено 3,8 млн кв. м, из них 903 тыс. — с господдержкой.

Эксперты сомневаются в реалистичности планов. По мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика население едва ли сможет направить значительные ресурсы на строительство и приобретение недвижимости.

«В 2016 году отмечено сокращение инвестиций населения в строительство, поэтому непонятно, почему в нынешнем году инвестиции должны увеличиться. Да, цены на недвижимость падают, но в 2016 году население «проело» около 2 млрд долларов: деньги были потрачены преимущественно на текущее потребление. В таких условиях решения о строительстве или приобретении недвижимости не принимаются. Что касается льготного кредитования, то его сокращение можно только приветствовать. Необходимо переходить на кредитование строительства жилья на рыночных принципах и сокращать директивное кредитование, как обязалось белорусское правительство перед МВФ. Я поддерживаю сохранение льготного кредитования покупки недвижимости для многодетных семей, остальные пусть кредитуются на рыночных условиях, снимают арендное жилье», — заявил корреспонденту «БР» Александр Чубрик.