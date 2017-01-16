Эра льготного жилья закончилась

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Правительство определило задания по вводу в эксплуатацию жилья в 2017 году. Выполнять их придется частным и индивидуальным застройщикам.
Задания закреплены постановлением правительства от 29 декабря 2016 года № 1113 «О мерах по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018 году».
Из документа следует, что господдержка жилищного строительства будет значительно урезана. На квартиры среднего уровня льготникам рассчитывать не приходится: все будет очень «эконом». При этом правительство намерено «оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем расширения ассортимента продукции индустриального домостроения, создания системы услуг по строительству индивидуальных жилых домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами». Органам госуправления и подчиненным им организациям рекомендуется привлечь ресурсы для обеспечения нуждающихся работников займами на строительство жилья. Иными словами, гражданам рекомендовано строиться самим.
Всего в 2017 году намечено построить 3,5 млн кв. м жилья. С господдержкой будет построено 375,07 тыс. кв. м, причем в Минске — только 67,28 тыс. кв. м, что соответствует примерно восьми-десяти стоквартирным «панелькам» советского типа.
Больше всего жилья с господдержкой будет возведено в Минской области — 132 тыс. кв. м, а вот на Витебщине — всего 16 тыс. кв. м жилья с привлечением льготных кредитов, то есть два многоквартирных дома.
Возможность снять арендную квартиру невелика. Так, в этом году в столице будет сдано 7 тыс. кв. м арендного жилья, то есть один дом. Еще меньше таких квартир сдадут на Витебщине. Областные бюджеты
«потянут» всего один-два арендных дома в год, и только на Гродненщине построят 51 тыс. кв. м арендного жилья, то есть не менее семи домов. Из городов-спутников будут развиваться только Скидель и Жабинка. Планов по развитию городов-спутников Минска на 2017—2018 годы нет.
Согласно документу, должно быть возведено не менее 1,25 млн кв. м индивидуальных жилых домов. Объем финансирования такого строительства запланирован в размере 1,39 млрд руб., из них собственные средства населения — 1,29 млрд руб.
Объемы и источники финансирования строительства и реконструкции жилья в 2017 году выглядят следующим образом: общий объем финансирования строительства — 3,704 млрд руб.; средства консолидированного бюджета — около 160 млн, кредитные ресурсы банков — около 245,3 млн, средства населения — около 2,85 млрд, организаций — около 439 млн руб. Отметим, что 27 млн руб. банки предоставят на собственных условиях, 218,3 млн — по льготным ставкам.
Напомним, что в 2015 году в стране было построено более 5 млн кв. м жилья, из них 1,6 млн — с господдержкой. В январе — ноябре 2016-го возведено 3,8 млн кв. м, из них 903 тыс. — с господдержкой.
Эксперты сомневаются в реалистичности планов. По мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика население едва ли сможет направить значительные ресурсы на строительство и приобретение недвижимости.«В 2016 году отмечено сокращение инвестиций населения в строительство, поэтому непонятно, почему в нынешнем году инвестиции должны увеличиться. Да, цены на недвижимость падают, но в 2016 году население «проело» около 2 млрд долларов: деньги были потрачены преимущественно на текущее потребление. В таких условиях решения о строительстве или приобретении недвижимости не принимаются. Что касается льготного кредитования, то его сокращение можно только приветствовать. Необходимо переходить на кредитование строительства жилья на рыночных принципах и сокращать директивное кредитование, как обязалось белорусское правительство перед МВФ. Я поддерживаю сохранение льготного кредитования покупки недвижимости для многодетных семей, остальные пусть кредитуются на рыночных условиях, снимают арендное жилье», — заявил корреспонденту «БР» Александр Чубрик.
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