Белорусы привыкли к кризису

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В 2016 году горожане заметили снижение инфляции и стали меньше экономить на развлечениях. Таков итог антикризисного анализа рынка, проведенного Международным агентством социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ).
Результаты исследования агентство опубликовало на этой неделе на своем сайте. В опросе, проведенном в декабре 2016 года, приняла участие тысяча горожан обоих полов в возрасте 18—64 лет.
По сравнению с 2015 годом в 2016-м белорусов стали больше беспокоить увольнения, вынужденные отпуска и сокращенные рабочие недели. Все остальные тревожные социально-экономические явления тянутся с прошлого года. Что интересно, многие из них стали менее острыми. Например, основной проблемой продолжает оставаться рост цен, но уже не для всех. Если в 2015 году о ней говорили почти 90 % респондентов, то в декабре 2016-го — только 70 %.
Напомним, снижение инфляции чиновники и эксперты считают главным достижением минувшего года. По данным Белстата, она составила 10,6 % против 12 % годом ранее и 16,2 % два года назад.
Меньше стало и горожан (на 11,8 п. п.), которые отметили снижение доходов, хотя статистика фиксирует падение этого показателя более чем на 7 %. На 13,7 п. п. уменьшилось количество тех, кто «вынужденно» экономит на товарах и услугах. Паническое и депрессивное состояние отметила более чем четверть опрошенных. Правда, за год количество «паникующих» пусть и незначительно, но все-таки уменьшилось (-1,4 п. п.). На 5,2 п. п. стало больше горожан, которые в минувшем году вовсе не столкнулись с вышеперечисленными проблемами.
У тех 45 % респондентов, которые были вынуждены экономить, по сравнению с прошлым годом изменились статьи экономии. В частности, люди стали меньше тратить на лечение (-5,6 п. п.), транспорт (-4,3 п. п.), алкоголь и сигареты (-4,9 п. п.), а также на покупку бытовой техники (-6,8 п. п.).Поразительно, но факт: меньше белорусов стало экономить на развлечениях — на 18,5 п. п. Это самое существенное изменение потребительского спроса в 2016 году, отмеченное в исследовании МАСМИ. Жители больших и малых городов меньше экономят на еде (на 3,1 п. п.) и отпуске (на 1,2 п. п.). Как отмечают специалисты агентства, в экономии на продуктах питания чаще всего признаются люди в возрасте 55 лет и старше. На косметике, одежде, обуви и средствах гигиены экономят в большей степени женщины, на сигаретах, алкоголе и транспорте — мужчины
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