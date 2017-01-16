Роста коррупции тоже нет

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Коррупция стала меньшей проблемой для малого и среднего бизнеса, утверждают независимые аналитики — авторы очередного исследования на эту тему.

На основе опроса руководителей 400 предприятий по репрезентативной выборке, проведенного весной 2016 года лабораторией аксиометрических исследований «НОВАК» по заказу Исследовательского центра ИПМ, проанализировано отношение представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) к коррупции.

По итогам опроса коррупция заняла 9-е место среди 22 причин, которые МСБ считает препятствующими развитию предпринимательства в стране. Отметим, что в 2014 и 2015 годах коррупция занимала 3—5-ю позицию из 20.

Исследователи предложили руководителям малых и средних предприятий оценить уровень коррупции по пятибалльной шкале и сравнили полученные результаты с итогами аналогичного исследования, проведенного в 2014 году. Выяснилось, что количество предпринимателей, которые оценивают уровень коррупции в Беларуси как высокий, за два года существенно уменьшилось. Если в 2014-м почти четверть опрошенных считала, что коррупция в стране распространена в значительной степени, то теперь таковых было только около 13 %.

Зато почти не изменилось количество руководителей, полагающих, что коррупция в Беларуси распространена повсеместно (соответственно 9,9 и 9,2 %). Представители МСБ, считавшие уровень коррупции значительным, ужесточили свою оценку, и теперь ситуация, по их мнению, выглядит следующим образом: такого явления нет — 21,7 % (в 2014 году — 18,5 %), распространена в незначительной степени — 23,7 % (22,6 %), средний уровень коррупции — 32,2 % (24,3 %).

Когда же руководителям малых и средних предприятий предложили оценить уровень коррупции в нашей стране по трехбалльной шкале, результаты оказались весьма неплохими. В 2016 году 45,4 % бизнесменов оценили уровень коррупции как низкий, 32,3 % — как умеренный, 22,4 % — как высокий.

Аналитики сопоставили полученные данные по разным признакам и сделали вывод: чем меньше предприятие, тем более чувствительно оно к проблеме коррупции. На предприятиях с численностью работников от 5 до 50 человек уровень коррупции оценили на 5 % выше, чем на предприятиях с численностью работников 51—100 и 101—250 человек.

Региональный аспект в восприятии уровня коррупции также имеет место. По уровню восприятия этого негативного явления исследователи выделили три региональные «группы». Брестская область характеризуется самым низким уровнем восприятия коррупции представителями МСБ, Минск, Минская, Витебская, Гомельская и Могилевская области — средним и Гродненская — самым высоким. Из-за малого количества региональных наблюдений, проводившихся в 2014 году, не представляется возможным сопоставить уровень восприятия коррупции в регионах в то время с показателями нынешнего года.

Ученые также отметили: чем позитивнее смотрит владелец на перспективы своего бизнеса, чем серьезнее он настроен на дальнейшее развитие, тем ниже оценивает уровень коррупции в стране.

Коррупция «умеренно» мешает бизнесу решать стоящие перед ним задачи. Оценивая этот аспект по пятибалльной шкале, большинство представителей МСБ дали ему не более 3,5 балла (между «существенно» и «умеренно»). Для сравнения: в 2014 году было зафиксировано не более 3,25 пунк­та. Поэтому ученые ИПМ сделали вывод о том, что МСБ выказал бóльшую озабоченность фактором коррупции, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности.

Чаще всего инициаторами коррупционных преступлений, по мнению представителей МСБ, являются чиновники, то есть в Беларуси преобладает коррупция спроса. Правда, 45 % респондентов затруднились ответить на воп­рос: кто является инициатором коррупции? Тем не менее 25 % предпринимателей заявили, что это государственные служащие, 7,6 % — сами предприниматели, 22,4 % — и те и другие.

Основной причиной коррупции, по мнению предпринимателей, является корыстолюбие чиновников, а низкую зарплату госслужащих бизнесмены считают самой незначительной причиной коррупционных правонарушений.

Самыми коррумпированными сферами, уровень коррупции в которых за два года только вырос, представители МСБ назвали: санитарный надзор, пожарный надзор, получение госзаказов, различных разрешений, лицензий, а также гигиеническую регистрацию и таможенное оформление.

Что касается мер борьбы с коррупцией, то МСБ отдает предпочтение прямым и жестким мерам. Косвенные меры, направленные на либерализацию экономической среды, пользуются у предпринимателей значительно меньшей поддержкой, констатируют авторы исследования.