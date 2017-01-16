Нужны хорошие новости

генеральный директор Бизнес-­школы ИПМ Павел ДАНЕЙКО

Возможность без визы посетить нашу страну — шаг, несомненно, позитивный, однако инвестиционный климат формируют не только визовые вопросы.

Первоначальное мнение о том, рассматривать страну в качестве объекта инвестиций или нет, формируется у владельцев бизнеса или у тех, кто принимает такие решения на более высоком уровне, можно сказать, интуитивно. Потенциальный инвестор просто ощущает степень благоприятности инвестиционного климата в рассматриваемой стране.

Эти ощущения формируются у инвестора гораздо раньше, чем он начинает изучать страну на предмет экономических условий ведения бизнеса и инвестиционной окупаемости проекта. Мнение о благоприятности или неблагоприятности инвестиционного климата является субъективным и в значительной степени формируется под действием средств массовой информации и медийного пространства, в котором живет человек.

До недавнего времени отношение к Беларуси у инвесторов было настороженным, а порой и откровенно негативным, поскольку новости о нашей стране, которые поступали на суд мировой общественности, носили отрицательную окраску и чаще всего касались политических вопросов. Поэтому у очень многих инвесторов, бизнесменов, да и просто туристов, приезжавших в Республику Беларусь, наблюдался довольно серьезный разрыв между ожиданиями от посещения страны и объективной реальностью.

Я убежден в том, что именно формирование позитивного имиджа Беларуси в глазах мировой общественности способно положительно повлиять на наш инвестиционный климат. Чем чаще в медийном пространстве будут появляться позитивные новости из Беларуси, чем их будет больше, тем привлекательнее станет выглядеть наша страна для потенциальных инвесторов.

Подписание главой государства указа «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» — это, безусловно, позитивная новость, которая характеризует большую открытость Беларуси. Повлияет ли принятое решение на повышение инвестиционной привлекательности нашей страны в глазах нынешних и потенциальных иностранных партнеров, покажет время. Решение о безвизовом въезде — только первый шаг в данном направлении, но он сделан и это обнадеживает.