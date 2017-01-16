Нужны хорошие новости

Понедельник
16 января 2017
07:09
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9509
EUR 2.074
RUB .032853
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
1 (1231) 14-20 января 2017 г.
Возможность без визы посетить нашу страну — шаг, несомненно, позитивный, однако инвестиционный климат формируют не только визовые вопросы.
Первоначальное мнение о том, рассматривать страну в качестве объекта инвестиций или нет, формируется у владельцев бизнеса или у тех, кто принимает такие решения на более высоком уровне, можно сказать, интуитивно. Потенциальный инвестор просто ощущает степень благоприятности инвестиционного климата в рассматриваемой стране.
Эти ощущения формируются у инвестора гораздо раньше, чем он начинает изучать страну на предмет экономических условий ведения бизнеса и инвестиционной окупаемости проекта. Мнение о благоприятности или неблагоприятности инвестиционного климата является субъективным и в значительной степени формируется под действием средств массовой информации и медийного пространства, в котором живет человек.
До недавнего времени отношение к Беларуси у инвесторов было настороженным, а порой и откровенно негативным, поскольку новости о нашей стране, которые поступали на суд мировой общественности, носили отрицательную окраску и чаще всего касались политических вопросов. Поэтому у очень многих инвесторов, бизнесменов, да и просто туристов, приезжавших в Республику Беларусь, наблюдался довольно серьезный разрыв между ожиданиями от посещения страны и объективной реальностью.
Я убежден в том, что именно формирование позитивного имиджа Беларуси в глазах мировой общественности способно положительно повлиять на наш инвестиционный климат. Чем чаще в медийном пространстве будут появляться позитивные новости из Беларуси, чем их будет больше, тем привлекательнее станет выглядеть наша страна для потенциальных инвесторов.Подписание главой государства указа «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» — это, безусловно, позитивная новость, которая характеризует большую открытость Беларуси. Повлияет ли принятое решение на повышение инвестиционной привлекательности нашей страны в глазах нынешних и потенциальных иностранных партнеров, покажет время. Решение о безвизовом въезде — только первый шаг в данном направлении, но он сделан и это обнадеживает.
Загадки белорусской модели (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ Валерий АЛЕКСЕЕВ, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Тендер с чистой совестью (Алесь ПОЛЕССКИЙ, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Кризис обещаний (Алесь ГЕРАСИМЕНКО, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Стройфирмы выживут не все (помощник генерального директора ОАО «Белтеплоизоляция» Николай НАРУЦКИЙ, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
В IT все хорошо (директор СООО «Гейм Стрим» («мастерская» корпорации Wargaming) Виктор НОВОЧАДОВ, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
21-24 марта 2017 г. состоится юбилейная XX международная специализированная выставка-форум «СТРОЙЭКСПО-2017»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения