Успехи ПВТ не повод для зависти

директор ООО «Агентство деловых связей» Валентин ЛОПАН

Создание Парка высоких технологий (ПВТ) и введение особых условий налогообложения его резидентов оказались очень верными и, что немаловажно, своевременными шагами, которые помогли воссоздать в Беларуси почти утраченную на тот момент отрасль экономики, связанную с разработкой программных продуктов. Ведь еще при Союзе Минск славился не только высокой концентрацией программистов, но и уровнем их квалификации.

Сейчас по понятным для меня как для специалиста в области PR причинам происходят регулярные «вбросы» в СМИ на тему «А не отменить ли льготы программистам, потому что врачи мало получают?». В социальных сетях то и дело разворачиваются псевдодискуссии об этом.

Такие публикации я отношу к разряду провокаций и объясняю их появление либо полнейшим непониманием вопроса авторами, либо конкретными «фискальными» целями, продиктованными низменными человеческими мотивами: сделать ближнему хуже, чем себе. Как тут не вспомнить шутку о радости от сдохшей у соседа коровы…

Что касается возможной отмены льгот для ПВТ, то я считаю, что даже рассуждать о существовании неких налоговых преференций для IT-сектора по меньшей мере некорректно, поскольку льгот как таковых там нет! Я назвал бы это примером того, как для отдельной отрасли были изначально созданы разумные условия налогообложения с тем расчетом, чтобы производимый товар мог успешно конкурировать на международном рынке.

Стоит отметить, что такое решение уже приносит свои плоды. Остальным отраслям следует не размышлять о том, как ухудшить условия работы Парка высоких технологий, а брать с него пример, вносить предложения по созданию конкурентных условий для своих производств, в том числе с точки зрения налогообложения.

Кроме того, продукт ПВТ создается полностью из местных ресурсов. В данном случае человеческих. Ими являются программисты, которых готовит белорусская система образования. При этом производимая продукция идет в основном на экспорт. Вот еще один пример для подражания, когда на основе местных ресурсов производится высокотехнологичный продукт, который востребован на внешних рынках.

Всем тем, кто инициирует разговоры о якобы небывалых льготах для Парка высоких технологий, которые нужно немедленно отменить, о том, что программисты, дескать, не умнее остальных, а получают больше, я ответил бы так: да, конъюнктура на рынке сложилась для ПВТ удачно, однако нельзя утверждать, что программисты получают легкие деньги, которые буквально падают с неба. Просто отрасль смогла занять свое место в мировом разделении труда и успешно там конкурировать. Всем остальным отраслям нужно равняться на программистов, взглянуть на свои производства и трезво оценить, какой вид товаров или услуг может быть востребован на международном рынке, за что мир готов платить хорошие деньги…