директор Республиканского союза туристических организаций Валентин ЦЕХМЕЙСТЕР

Ожидать каких-­либо коренных изменений в туристической отрасли в связи с принятием решения о безвизовой «пятидневке» в ближайшее время не стоит.

Открывшаяся возможность прилетать в нашу страну на пять дней без визы — это просто шаг, демонстрирующий открытость нашего государства, заинтересованность в увеличении туристического потока и готовность принимать иностранных гостей. Мгновенного эффекта не будет, так как любое действие требует определенной «раскрутки», то есть о нем должны узнать потенциальные пользователи. Возможно, это произойдет в 2018 или 2019 году, и тогда мы сможем сказать, что указ работает.

К тому же нужно понимать, что в силу разных причин не все туристы пользуются воздушным транспортом. Так, согласно статистике, в 2015 году нашу страну посетило около 7 млн человек, 6 млн из которых прибыло в Беларусь автомобильным транспортом, 900 тыс. — железнодорожным и только 100 тыс. — воздушным.

Поэтому оптимизм должен быть сдержанным. Да, сделан важный шаг, однако результат будет не столь громким, как представляется или хочется многим. Это лишь первый шаг к открытости нашего государства, возможно, пример для подражания, повод для принятия в отношении Беларуси адекватных мер визовой политики. Впереди у нас большая, рутинная работа по снятию бюрократических препон при организации визовой поддержки иностранного гостя и снижению стоимости виз для ряда государств, по крайней мере благоприятных для сотрудничества.

Указ о безвизовом въезде касается лишь тех, кто прибывает к нам через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск». Наверняка это будут фанаты и просто болельщики, которые приедут на соревнования в нашей стране. У них часто возникают проблемы, связанные с визовыми вопросами.

Беларусь активно рекламирует и продвигает свой потенциал в организации различного рода спортивных форумов. После чемпионата мира по хоккею 2014 года авторитет страны заметно укрепился. Уже сейчас Беларусь готовится к проведению ряда важных международных состязаний. Думаю, благодаря принятому решению значительно увеличится количество туристов, приезжающих в страну именно на спортивные мероприятия.

Полагаю, безвизовый въезд будет интересен и тем, кто отправляется на деловые совещания и мероприятия, кто прибывает в Беларусь транзитом. Теперь они получат возможность задержаться в нашей стране, ознакомиться с сервисом, почувствовать гостеприимство местных жителей и, возможно, впоследствии уже целенаправленно посещать Беларусь.

Идеальным для развития туризма было бы решение о пол­ностью безвизовом въезде в нашу страну туристов из ряда стран, благоприятных в миграционном и туристическом отношении, как это сделали, например, в Украине и Казахстане.

У подписанного документа непростая история. Долгое время его лоббировали приверженцы такого решения. Опасения высказывали представители силовых структур, на которые ляжет дополнительная нагрузка.

Вопрос обеспечения безопасности при посещении иностранными туристами нашей страны действительно очень важен и актуален: мир переживает неспокойные времена. Туристы с неблаговидными намерениями могут выбрать Беларусь и для проникновения в Россию, ведь у нас нет границы.

Конечно, это возможно и сейчас, без всяких визовых послаб­лений: человек, замысливший преступление, может приехать и приобретя визу. Не думаю, что она является сдерживающим фактором. Правда, никаких других опасений, кроме обеспечения безопасности страны, принятие данного документа, на мой взгляд, вызвать не должно.