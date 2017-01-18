Господдержка сохранится

Антон РОГАЧ

Действие указа № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» продлено до конца 2020 года. В документ внесены незначительные изменения.

Срок действия указа завершался в конце 2016 года. Новостей о дальнейшей судьбе документа ждали руководители всех государственных спортивных клубов. Поволноваться им пришлось немало, тем более что указ № 519, в целом сохраняющий предусмотренный указом № 191 порядок и подписанный главой государства в последний день 2016 года, Национальный правовой интернет-портал опуб­ликовал только 12 января.

Деньги, вложенные в детско­юношеский спорт, в конечном итоге дают наибольшую отдачу. Фото БЕЛТА

Помимо продления срока действия на четыре года, указ № 191 претерпел косметические изменения. Как и ранее, клубам по игровым видам спорта государственная поддержка будет оказываться в размерах, не превышающих доходы, полученные этими клубами в предшествующем году.

Надо отметить, что такой порядок нередко подвергается критике. По замыслу указ № 191 должен был стимулировать спортклубы зарабатывать самостоятельно. Однако вместо коммерциализации спорта и ориентации коммерческой деятельности на аудиторию клубы нередко увеличивают доходы через «правильное делопроизводство».

Например, в 2016 году ФК «Гранит» рекламировал одноименное предприятие, за что получил 4 млрд неденоминированных рублей. Считается, что эти деньги клуб заработал, но ведь реальная стоимость такой рекламы во много раз ниже, что подтвердит любой независимый аудитор.

Весьма распространен и такой вариант: чтобы увеличить доходы клуба, местные власти переводят на его баланс непрофильные активы (гостиницу, стоянку и др.).

Подобные схемы идут вразрез с мировыми тенденциями. На Западе принято зарабатывать на аудитории — на продаже телеправ, билетов, атрибутики. Рек­ламные сделки также являются важным источником пополнения счета спортивного клуба, но они должны быть экономически обоснованными. Иными словами, спонсор или рекламодатель должен быть действительно заинтересован в выходе на аудиторию той или иной команды. Поэтому очень жаль, что в указ не были внесены изменения, которые стимулировали бы клубы на увеличение именно профильных доходов.

Что касается утвержденных новаций, то они носят незначительный характер. Так, внесенные поправки ограничивают возможность направления средств господдержки, получаемых в соответствии с указом № 191, на выплату заработной платы игрокам команд, не выступающих в элитных дивизионах.

Кроме того, к документу добавлено приложение, конкретизирующее статьи расходов на детско-юношеский спорт и инфраструктуру. Кстати, клубы по-прежнему должны направлять на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры не менее четверти получаемых спонсорских средств — это правило не претерпело изменений.

Необходимо отметить, что продление действия указа на такой солидный срок носит в целом положительный характер. Теперь руководители клубов знают правила игры и могут смело заниматься не только кратко-, но и среднесрочным планированием. Главное, чтобы уверенность в завтрашнем дне не провоцировала бездействие и нежелание осуществлять коммерческую деятельность.