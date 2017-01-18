Больше участников – выше прибыль

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1 (1231) 14-20 января 2017 г.
Об увеличении количества участников финальной стадии чемпионатов мира во вторник объявила Международная федерация футбола (ФИФА). Изменения вступят в силу в 2026 году.
Согласно новым правилам, с 2026 года участие в мировых форумах будут принимать 48 команд вместо нынешних 32. Сборные будут разбиваться на 16 групп по три команды в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф, по итогам которого будет выявлен победитель.
Основным мотивом реформы послужило желание ФИФА увеличить доходы и прибыль от проведения мировых первенств. Последняя, согласно прогнозам спортивных чиновников, возрастет на 640 млн долларов.
Федерация рассматривала и другие варианты расширения финального турнира. Среди них — увеличение числа участников до 40 (восемь групп по пять команд либо десять групп по четыре сборные), а также до 48 команд, 16 из которых должны были бы отсеяться до группового этапа — по итогам стыковых матчей.
Причина, по которой был выбран вариант с 16 группами по три команды в каждой, кроется в желании максимизировать прибыль, что наглядно демонстрирует табл. 1. Как видим, принятый в итоге формат сулит наилучшее соотношение доходов и расходов.
При принятии решения ФИФА учитывала пять основных статей доходов от проведения чемпионатов мира. После расширения турнира значительно увеличатся поступления по двум из этих статей: продажа телеправ (на 505 млн долларов; +16 %) и выручка от маркетинговой деятельности (370 млн долларов; +24,3 %). На 70 млн долларов возрастет выручка от продажи билетов. Благодаря большему количеству участников реализация программы гостеприимства и лицензирование принесут дополнительные 30 млн долларов. Полный расклад представлен в табл. 2.
В футбольной среде принятое решение вызвало неоднозначную реакцию. Так, Ассоциация европейских клубов (ЕСА) заявила, что изменения в структуре мирового первенства имеют политическую, а не спортивную подоплеку. Эта организация намерена самостоятельно проанализировать нововведения и представить общественности собственный доклад.
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