«Зубров» стали меньше кормить

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1 (1231) 14-20 января 2017 г.
Хоккейное «Динамо» рассталось с некоторыми игроками изза необходимости уменьшить расходную часть бюджета. Это не первый тревожный симптом ухудшения финансовой ситуации в самом богатом спортклубе страны.
За последние полтора месяца «Динамо» попрощалось с четырьмя хоккеистами. Последний случай произошел 9 января, когда команду покинул нападающий Давид Улльстрем. Впрочем, в этом расставании подводных камней искать не стоит: по причине частых травм швед выходил на лед лишь в трех матчах.
Куда больше тревожит уход защитников Ника Бэйлена и Лукаша Крайчека, а также форварда Чарльза Лингле. Они играли в клубе не один сезон, но покинули стан «зубров» в конце минувшего года. Причем контракты Ника Бэйлена и Чарльза Лингле действовали до апреля 2018 года.
Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора «Динамо» Павел Бурба связал принятые решения с «необходимостью сбалансировать платежную ведомость клуба как в нынешнем, так и в следующем сезоне. Нам хотелось бы и в дальнейшем вести работу таким образом, чтобы избегать дисбалансов между доходами клуба и расходами».
Позже функционер добавил, что такое положение дел не связано с финансовыми проблемами: «Мы знаем, что наша зарплатная ведомость сократится в следующем сезоне, и готовимся к этому соответствующим образом. На сегодняшний день клуб не испытывает существенных финансовых затруднений, хотя и не имеет лишних денег. Как будет дальше, посмотрим. Мы не живем в экономическом вакууме».
Однако это не первый тревожный звоночек. Летом минувшего года дважды сообщалось, что клуб не погасил задолженности перед хоккеистами по оплате труда. Несмотря на то что пресс-служба «Динамо» уверяла в незначительном размере долгов, рассчитаться с хоккеистами не удавалось на протяжении нескольких месяцев.Участие белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге — недешевое удовольствие. Ежегодный бюджет команды составляет практически 20 млн долларов. Эта цифра сопоставима с суммарными бюджетами всех клубов чемпионата страны по футболу или по хоккею. Тем не менее от участия в КХЛ Беларусь отказываться не намерена. Однако затянуть пояс клубу придется.
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