Что искали и находили белорусы?

Алексей КУТОВЕНКО

Развлечения и финансы — вот что особенно интересовало интернет-­пользователей из нашей страны в 2016 году.

Поисковый рынок Беларуси поделен между Google и «Яндексом». Именно эти поисковики предлагают и наиболее подробную и актуальную статистику запросов наших сограждан.

Отправляя свой запрос, пользователь одновременно формирует картину интересов общества.

Прежде всего бросается в глаза то, что пользователи придают большое значение географической конкретике: «в Беларуси», «в Минске» и другие подобные дополнения к ключевым словам были весьма популярны в прошедшем году. Вряд ли это изменится и в году наступившем. Неслучайно крупные поисковики активно развивают локальный поиск, который учитывает местоположение пользователя.

Что касается тематики, то самые распространенные запросы в регионе связаны с развлечениями. Причем важнейшим из искусств все еще является кино, желательно легкодоступное и бесплатное. Информация о фильмах, возможность посмотреть их онлайн, а также различные обзоры в духе «фильмы 2016 лучшие» — то, что интересовало очень многих.

Стабильным спросом пользуются и развлекательные видео­блоги, ролики о популярных компьютерных играх. Наши соотечественники готовы учиться с помощью YouTube и часто вводят запросы, начинающиеся со слов «как сделать». В ответ они получают видео о том, как самостоятельно выполнить ремонт или изготовить какую-либо вещь, хозяйственные советы, другую информацию, полезную для повседневной деятельности.

Среди наиболее популярных у отечественных пользователей «Яндекса» понятий — лабутены, гироскутеры и покемоны. Не забыт и MSQRD — один из самых нашумевших белорусских стартапов года.

Однако мы думаем не только о развлечениях. В пятерку активно набирающих популярность тем для поиска в Google вошел интернет-банкинг. В годовом рейтинге белорусского Google первый сугубо айтишный запрос — новости, связанные с Android, — находится на шестой позиции.

Согласно статистике «Яндекса», в пятерку самых популярных событий в Беларуси попал запуск новой системы расчетов за коммуналку и портала vat.gov.by, а также открытие польских визовых центров.

Интересно, что между областями Беларуси есть определенные расхождения в поисковых трендах. Помимо зафиксированных Google различий в отношении к фильмам и телесериалам, определены некоторые темы, популярные в конкретных регионах нашей страны. Так, в Брестской области в пятерку горячих тем по темпам роста интереса попала операционная система Windows 10. В Минской и Гомельской областях все чаще интересуются покемонами, а в Гродненской интерес к ним, похоже, уже перешел в практическую плоскость: там все активнее ищут портативные зарядные устройства.

Просматривая статистику поисковиков, следует учитывать, что она представляет собой хоть и большую, но все же часть общей картины. Например, ищущий работу интернет-пользователь, скорее всего, сразу отправится на специализированный сайт, а не в Google или «Яндекс». Разумеется, такой поиск в общую статистику не попадет.