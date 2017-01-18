Спам непобежденный

Алексей КУТОВЕНКО

Бесстрастная статистика свидетельствует: большая часть электронной почты — спам. Как сократить время на удаление непрошенной корреспонденции — это только малая часть проблемы.

Наиболее полной статистикой мирового спама располагают разработчики антивирусов. Так, по оценке Kaspersky Lab, в сентябре, самом урожайном на несанкционированную рассылку месяце прошлого года, спам составил 61,25 % от всего мирового поч­тового трафика. Даже в самом благоприятном месяце, июне, этот показатель снизился только до 55,78 %. В Рунете доля спама вообще не опускается ниже 60 %.

Не признающий границ

Спам — общемировая проблема. Однако он географически неоднороден. Чуть более 20 % мирового спама имеет локальное происхождение. Это значит, что его производят в той же стране, в которой и рассылают. Крупнейшими в мире странами — источниками спама являются Индия (14,02 %), Вьетнам (11,01 %), США (8,88 %) и Китай (5,02 %). Состав «лидеров» стабилен, только иногда они меняются местами. Постепенно увеличивается доля Бразилии, сейчас составляющая 4,01 %. Если говорить о соседях Беларуси, то российское происхождение имеет 3,55 % мирового спама, польское — 1,08 %.

Куда «поставляется» спам? Наиболее привлекательны в этом плане пользователи из Германии: на них нацелено 13,21 % мирового спама. На втором месте — жители Японии (8,76 %), на третьем — Китая (8,38 %). Популярной мишенью является и Россия (5,54 %), что косвенно отражается на Беларуси.

Размеры спам-посланий невелики, как правило, это короткие тексты: более 70 % писем представляют собой сообщения до 2 Кбайт. Впрочем, постепенно растет и доля более объемных писем с лучшей версткой и мультимедийными элементами.

Спам серьезно нагружает сетевую инфраструктуру, однако наибольшую угрозу он представляет как канал заражения компьютеров вредоносными программами, а также как главное средство для фишинга.

Основные приемы злоумышлен­ников

Цель фишинга — заставить пользователя поверить в то, что он работает с каким-либо известным ему ресурсом, выманить логины и пароли или же заразить компьютер вирусом. Основные зоны использования фишинга — Китай, в котором в III квартале 2016 года было атаковано 20,21 % пользователей, Бразилия — 18,23, ОАЭ — 11,07 и Австралия — 10,48 %. За этот период в русскоязычном сегменте Интернета было атаковано 7,74 % пользователей.

Файлы-вложения в письмах от неизвестных отправителей, особенно заархивированные, — практически точный симптом фишинговой атаки. Это необязательно вирусы, наносящие немедленный вред. Часто спам используется для разведки: злоумышленники собирают информацию о версиях операционной системы, браузера и других программ на компьютере потенциальной жертвы, чтобы прицельно атаковать известные уязвимости платформ.

Кроме того, информация используется для персонализации спама. Некоторые рассылки содержат десятки вариантов текстов на различных языках, автоматически переключающихся в зависимости от местонахождения получателя письма. Мошенники предлагают бесплатно попробовать различные товары, получить подарочные или скидочные сертификаты. Иногда указывают номера телефонов — дальнейшая схема сводится к максимально длительному удержанию звонка на платный номер.

Фишинг направлен как против обычных пользователей, так и против организаций. В последнем случае мишенью становятся банки, интернет-магазины и платежные системы — именно на эти сферы приходится более половины (55,9 %) всех фишинговых атак. Постепенно увеличивается количество атак в социальных сетях (11,54 %), возросла доля фишинга в онлайн-играх (2,2 %) и текстовых мессенджерах (1,61 %), поддерживающих рассылку сообщений группам пользователей.

Типичное фишинговое нападение на клиентов банков представляет собой рассылку поддельных оповещений. Совершив переход по размещенным в письме ссылкам, пользователь попадает на сайт, внешне не отличающийся от банковского. Цель такого сайта — выманить у жертвы данные авторизации (логин и пароль к аккаунту), которые потом будут использованы для кражи денег со счетов. У нас такие атаки, к счастью, не распространены, а вот в Латинской Америке это одно из самых популярных киберпреступ­лений.

В соцсетях применяют другой сценарий: людей отмечают в провокационных публикациях, на фотографиях или видео. Ссылка, размещенная в такой публикации, ведет на поддельный сайт (например, маскирующийся под YouTube). Для просмотра несуществующего видео на этом сайте предлагается установить расширение для браузера. Это и есть программа-троян, которая заражает компьютер, собирает информацию о пользователе, в том числе данные банковских карт, и уже от имени жертвы публикует новые сообщения-ловушки в соцсетях.

У злоумышленников есть и другие приемы. В современном спаме часто используются длинные ссылки и многоуровневые доменные имена. Например, собственный адрес фишингового сайта может быть скрыт в очень длинной ссылке: перед ним размещается нейтральный текст или же фрагмент адреса известного, крупного портала. Поскольку длинная ссылка в адресной строке браузера видна только частично, недостаточно внимательные пользователи вводятся в заблуждение.

При создании поддельных сайтов злоумышленники используют доменные имена, частично совпадающие с именами известных ресурсов. Чаще всего подделывают адреса сайтов социальных сетей и крупных интернет-магазинов, добавляя к ним слова secure, authorization, login и др. Да, такие сайты относительно быстро вычисляются и блокируются, но за время своего существования успевают собрать неплохой урожай.

Для маскировки вредоносных ссылок применяется обфускация — запись ссылки в неявном виде. В ее текст добавляются случайные символы, затрудняющие прочтение, используется большое количество знаков препинания, а также запись букв цифровыми кодами.

Иногда фишинговое письмо содержит поисковый запрос, ведущий на настоящий интернет-­поисковик, но сформулированный таким образом, чтобы на первой позиции в выдаче был заранее оптимизированный вредоносный сайт.

Что можно сделать?

Есть ли шансы на победу над спамом? В ближайшем будущем вряд ли. Основным средством борьбы с этим злом остаются антивирусы и специализированные программы-фильтры, как персональные, так и устанавливаемые на серверах почтовых служб. Крупные почтовые сервисы внедряют в спам-фильтры элементы искусственного интеллекта, предлагают регистрацию «виртуальных» адресов и другие инструменты, очищающие наши почтовые ящики от спама. Однако это не панацея: гонка средств защиты и нападения непрерывна, возможны и ложные срабатывания, и блокировка целых сегментов сетей из-за одного злоумышленника.

Наиболее действенные рычаги воздействия на спамеров есть у провайдеров. К сожалению, некоторые из них просто закрывают глаза на недопустимое поведение своих клиентов и, чтобы сохранить прибыль, не предпринимают никаких действий. В таких ситуациях без вмешательства и помощи государства и международных организаций не обойтись.

На руку злоумышленникам играет и то, что надоедливый спам — далеко не главная проблема Интернета, а потому основные ресурсы расходуются на защиту от других угроз.