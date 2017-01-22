Магия джазовых аккордов

Алена ЯКОВЕНКО

Минск надежно закрепился на карте концертных туров именитых джазовых музыкантов.

Это стало возможным во многом благодаря деятельности основателя продюсерского центра Jazz in Minsk и концертного агентства «Джаз-клуб» дипломанта национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО «За значительный вклад в развитие джаза в Беларуси» Евгения Владимирова. Как уживаются в одном лице исполнитель и продюсер, насколько совместимы творчество и бизнес — об этом известный музыкант рассказал корреспонденту «БР».

— Итак, как все начиналось?

— В 1989 году руководитель Государственного концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг пригласил мой музыкальный коллектив поработать вместе с ним. Так появился первый государственный минский джазовый квартет, который сначала назывался «Джаз-бэнд Евгения Владимирова», а затем Jazz in Minsk. Однако нищенская зарплата в 20 долларов заставила-таки искать другие варианты, и в 1993-м мы стали выступать в одном из ресторанов.

Евгений ВЛАДИМИРОВ: джаз, как губка, впитывает настроения людей, звуки города, краски природы. Это самое живое искусство, потому что в его основе — импровизация.

Понятно, там свои минусы. Они перевесили плюсы в течение всего двух лет. Тогда мой старый друг, ныне успешный бизнесмен, подбросил интересную идею: приглашать в Минск знаменитых джазовых музыкантов и выступать с ними на одной сцене. Используя личные каналы, я сумел организовать приезд к нам именитого российского джазмена Давида Голощекина. Затем вышли на легендарного Алексея Козлова. Поначалу мы приглашали тех, кто был более-менее доступен, с кем можно было объясниться на родном языке. Тем не менее это были настоящие звезды, концерты которых всегда проходили с аншлагом.

— Не было страшно менять стабильное место работы на бизнес с весьма неопределенными перспективами? Не разрушителен ли для музыканта опыт ублажения жующей публики?

— Каждый с чего-то начинает. Всем известно, что многие артисты — представители российской эстрады, которые сегодня собирают полные залы, свою первую аудиторию также нашли в ресторанах. Напомню и такой факт: великого американского джазмена Фрэнка Синатру и многих других артистов поддерживала мафия.

Речь, конечно, не о том, что и у нас была такая поддержка: Беларусь все-таки спокойная страна. Однако нужно понимать, что джаз вышел из злачных мест. Правда, со временем он столь сильно эволюционировал, что теперь звучит в самых престижных залах мира.

— Зачем вам сразу и продюсерский центр, и концертное агентство?

— Продюсерский центр Jazz in Minsk был создан специально под одноименный джазовый фестиваль, который вот уже пять лет собирает на белорусской сцене титулованных исполнителей, а концертное агентство «Джаз-Клуб» — это своего рода бренд. По сути, обе единицы — одна структура.

— Джазовая музыка относится скорее к некоммерческим формам. Отсюда воп­рос: на чем зарабатываете?

— Коммерческая выгода далеко не основная наша цель. Бывают и убыточные концерты мировых звезд. Учитывая экономические реалии, мы не взвинчиваем цены на билеты. К слову, постоянно проводим мониторинг цен в Минске и отмечаем, что они непрерывно повышаются. При этом зарплаты остаются на прежнем уровне. Забывать об этом было бы неправильно.

Зарабатываем в основном на презентациях и корпоративах. Мы лидеры в сфере организации джазовых корпоративов в Беларуси, и это нас кормит.

— На джазовом поле вы ведь работаете не в одиночку?

— Есть концертный проект Михаила Финберга «Минский джаз», который ежегодно реализуется в клубе им. Дзержинского. Однако это всего лишь несколько дней, а чтобы кто-либо еще на постоянной основе занимался популяризацией джаза, я такого не припомню.

— Разве ежегодные джазовые вечера у Ратуши не стоят упоминания?

— Это абсолютно другая идея и иной формат: своеобразная музыкальная тусовка, когда просто ставится шатер, люди прохаживаются, перекусывают и слушают музыку. Уровень выступающих иностранных артистов невысокий, их приезд организуется с помощью посольств в рамках определенных культурно-образовательных программ.

Мы же работаем с состоявшимися звездами, гонорары которых исчисляются сотнями тысяч долларов. У них совсем другой уровень притязаний: такие звезды никогда не станут выступать на улице перед снующей туда-сюда публикой.

— Охотно ли инвестирует в это направление бизнес?

— Генеральным партнером фестиваля Jazz in Minsk на протяжении первых двух лет его сущест­вования выступал «Альфа-Банк». Грянул экономический кризис, и многие компании были вынуждены свернуть спонсорскую деятельность. Однако мы смогли найти новых спонсоров (сегодня у нас их несколько) и выплатить гонорары очень дорогим исполнителям. Государство активно содействует рекламному сопровождению фестиваля.

Надо понимать, что без должной партнерской поддержки такие проекты не реализуются. Мы стараемся максимально снизить издержки на рекламу, меньше тратить на аренду зала, получать скидки на трансфер звезд. Стремимся напрямую договариваться с музыкантами об условиях сотрудничества, однако это не всегда возможно, потому что все звезды окружены тройным кольцом продюсерских центров.

Ситуацию в целом определяет тот факт, что сегодня Беларусь переживает глубокий экономический кризис, и у компаний попросту нет денег.

— Институт меценатства в нашей стране — это реальность или только теория?

— Никакого института меценатства у нас не было и нет. Деятели культуры стараются как-то влиять на общее положение дел, вносят предложения по реформированию культурной среды. Однако сейчас у всех такое шаткое положение, что глупо на что-то надеяться.

На Западе меценаты освобождаются от уплаты налогов, и это неплохая мотивация. Если же ты позиционируешь себя как меценат в Беларуси, то тут же попадаешь в поле зрения налоговой инспекции, которая уже не даст тебе спуску. Таким образом, «души прекрасные порывы» пресекаются в корне.

Кстати, в 90-х годах случалось, что известные компании давали мне деньги и я покупал инструменты для коллектива, арендовал помещения. Однако с 2000 года я не слышал от знакомых музыкантов о том, чтобы кто-то кому-то что-то давал на безвозмездной основе.

— Что вы можете записать себе в актив в этом плане?

— Не так давно я инициировал благотворительный проект, нацеленный на поддержку юных музыкантов. Вместе с приглашенными звездами мы организуем джазовые мастер-классы для детей. Некоторые ребята, занимавшиеся под моим началом, были приняты в престижные зарубежные консерватории.

В целом в Беларуси очень сильная школа классической музыки и балета, а в остальном дела пока обстоят плохо. В частности, в нашей Академии музыки нет даже отделения джаза, поэтому отечественных музыкантов, работающих в данном направлении, можно сосчитать по пальцам одной руки.

— Для полноты картины да­вайте добавим несколько слов о белорусской эстраде.

— На мой взгляд, в этой сфере заметны необразованность артистов, нежелание развивать в себе харизму, притягательность, завоевывать публику. Конечно, проще позвонить в БРСМ или через профсоюз «втюхать» билеты, отработать программу и пойти домой. Однако так имя никогда не сделаешь. Надо работать, непрерывно развиваться — только тогда появятся результаты.