Куклы для взрослых детей

Алена ЯКОВЕНКО

Международная выставка авторской куклы «Панна Doll’я» открылась в Национальном центре современных искусств.

Самая дорогая кукла нынешней выставки запомнится, конечно, не только ценой.

В белорусской столице экспозиция представлена уже в четвертый раз. На протяжении трех лет местом проведения выставки был Дворец искусства. Однако дороговизна аренды его помещений не позволяла задержаться там более чем на три дня. Альтернативой стало куда более экономичное предложение администрации центра. Теперь выставка будет работать целый месяц.

Экспозицию составляют около семисот экспонатов, изготовленных 36 мастерами из восьми стран. Представлены все жанровые разновидности кукольного мира: бодуарные, стимпанк, шарнирные, чердачные, тедди долл и др. В эпатажных и домовитых, по-городскому кокетливых и по-сельски простоватых образах прочитывается вся история феномена куклы. Особенно ценно то, что каждый экспонат пол­ностью отражает свое время и свою жанровую принадлежность: мастера сшили для кукол наряды в строго выдержанной стилистике, изготовили ювелирные украшения, продумали прически, не забыли о маникюре и проч.

Почти все экспонаты носят коллекционный характер и не имеют игрового назначения. Есть среди них и антикварные игрушки, самой старой кукле 120 лет.

«Одна из целей выставки — возродить традицию передачи кукол из поколения в поколение, — поясняет организатор проекта Надежда Цигановская. — Глядя на экспонаты, посетители вспоминают, что и в их детстве были подобные игрушки, с которыми они имели тесный эмоциональный контакт. Иногда куклы повторяют черты реальных людей и служат напоминанием о человеке. Кроме того, с их помощью мы можем знакомить подрастающее поколение с историей».

Цены на эти игрушки далеко не детские. Самый дорогой из представленных экспонатов стоит 8 тыс. евро. Впрочем, есть модели на любой кошелек, и их действительно можно купить (разумеется, после закрытия выставки).

«До того как появился этот проект, я сталкивалась с ситуациями, когда цена незамысловатой тряпичной куклы доходила до 300 долларов, — рассказывает Надежда Цигановская. — Меня это очень возмущало, и я стала выходить на настоящих художников, приглашать известных мастеров из-за рубежа и знакомить людей с настоящим искусством по нормальным ценам. На меня посыпались нарекания, мол, лишаю белорусских авторов хлеба. Однако я твердо убеждена в том, что там, где нет конкуренции, нет и развития. Надо выходить за рамки хендмейда и расти в сторону высокохудожественного исполнения, тогда это будет приносить реальный доход. К слову, в прошлом году на интернет-аукционе еBay россиянка Марина Бычкова продала шарнирную куклу ростом около 40 см за 92 тыс. евро, а абсолютный рекорд принадлежит бельгийке Лизе Лихтенштейн, у которой текстильную куклу купили за 386 тыс. евро».

В рамках экспозиции предусмотрены четыре персональных блока. Свои работы представили Татьяна Хаберская (произведения автора, выполненные в технике скульптурный текстиль, были позаимствованы из частных коллекций), Марина Капилова (мини-проект «Летучие», в который вошли скульптуры из бронзы), Гюльнара Кочан (специально подготовленная для выставки серия работ «Славянская обережная кукла») и Анна Силивончик (живописные полотна, соответствующие тематике мероприятия).