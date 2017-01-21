Беларусбанк погасил бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн

ОАО "АСБ Беларусбанк" погасило бивалютный синдицированный кредит на 225 млн евро и $22 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка. [

"Беларусбанк своевременно и в полном объеме осуществил погашение бивалютного синдицированного кредита в размере 225 млн евро и $22 млн. Кредит был привлечен от 14 иностранных финансовых институтов в январе 2016 года", - пояснили в пресс-службе.

В Беларусбанке подчеркнули, что соблюдение принципа неукоснительного исполнения взятых на себя обязательств является одной из ключевых составляющих отношений, выстраиваемых банком с деловыми партнерами, контрагентами и клиентами как на внутреннем рынке, так и за рубежом.