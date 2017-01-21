Суббота
21 января 2017
11:16
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9423
EUR 2.0754
RUB .032559
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
21 января, 2017 г.
Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси. Информация об этом содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 18 января 2017 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом портале.
Постановление МАРТ №6 вносит изменение в постановление ведомства №48 от 30 декабря 2016 года - из документа исключается пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года.
Как сообщалось, Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. МАРТ принято постановление от 30 декабря 2016 года №48 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", согласно которому ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - на 7,7%.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
FAMILY FEST – праздник для всей семьи!
Республиканская научно-практическая конференция «Обеспечение пожарной безопасности в строительстве»
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения