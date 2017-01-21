Продлены сроки действия тарифов на транзит нефти по территории Беларуси. Информация об этом содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 18 января 2017 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом портале.

Постановление МАРТ №6 вносит изменение в постановление ведомства №48 от 30 декабря 2016 года - из документа исключается пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года.

Как сообщалось, Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. МАРТ принято постановление от 30 декабря 2016 года №48 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", согласно которому ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - на 7,7%.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.