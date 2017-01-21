Миссия SEED выработала предложения для Беларуси и отметила хорошие практики страны. Такая информация содержится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте МАГАТЭ, сообщает БЕЛТА.[

Команда экспертов МАГАТЭ сегодня завершила пятидневную миссию (SEED) по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий в Беларуси. Команда миссии изучила параметры проекта станции с точки зрения внешних угроз для Островецкой площадки. Команда также оценила процессы определения характеристик этих угроз и их скрининга, обменялась мнениями с белорусской стороной о вызовах, относящихся к внешним событиям в свете уроков аварии на Фукусиме.

Миссия отметила следующие хорошие практики: систематический и всесторонний скрининг характерных для площадки внешних угроз на основе хорошо задокументированных критериев; обязательство эксплуатирующей организации заблаговременно до начала коммерческой эксплуатации станции предоставить регулирующему органу всеобъемлющий вероятностный анализ безопасности как для внутренних, так и для внешних событий, в составе документации для получения лицензии.

Команда внесла предложения - далее совершенствовать лицензионную документацию, относящуюся к информации об электромагнитных воздействиях и молниях, а также информации о параметрах сейсмического движения грунтов на площадке; уделять внимание дальнейшему совершенствованию мер безопасности, касающихся вызовов, изложенных в докладе МАГАТЭ по аварии на Фукусиме.

"Ядерная безопасность является ответственностью государства, и, приглашая эту миссию, правительство Беларуси продемонстрировало твердую приверженность следовать нормам безопасности МАГАТЭ в реализации национальной ядерно-энергетической программы, - отметил руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски. - Эта миссия продемонстрировала, что были предприняты необходимые шаги по установлению проектных параметров АЭС, которые обеспечат защиту станции в случае наступления наихудшего возможного внешнего события".

SEED-миссии предназначены для оказания помощи государствам-членам на различных этапах реализации ядерно-энергетической программы. Сервис предлагает на выбор модули, по которым проводится проверка, такие как выбор и оценка площадки, проектирование структур, систем и компонентов с учетом внешних угроз, характерных для площадки. Помимо этой SEED-миссии Беларусь принимала другие миссии МАГАТЭ, в том числе миссию по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности в октябре прошлого года и миссию по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики в 2012 году.

В своих предварительных выводах команда SEED-миссии отметила, что параметры проекта станции учитывают характерные для площадки внешние угрозы, такие как землетрясения, наводнения и экстремальные погодные условия, а также события, вызванные человеческим фактором. Команда отметила, что программы мониторинга угроз, которые будут осуществляться на протяжении всего жизненного цикла станции, адекватны и должным образом задокументированы. Дополнительно были приняты меры, отвечающие на вызовы, связанные с внешними событиями в свете уроков, извлеченных из аварии на Фукусиме.

Деятельность миссии включала анализ представленного эксплуатирующей организацией предварительного отчета по обоснованию безопасности станции и подтверждающих документов, в частности разделов, касающихся проекта станции и характеристик площадки.

Руководитель миссии SEED в Беларуси - главный специалист МАГАТЭ по безопасности Овидий Коман сказал, что белорусские коллеги сотрудничали с миссией открыто и транспарентно.

В соответствии с практикой МАГАТЭ окончательный отчет миссии будет передан правительству в течение трех месяцев. Белорусская сторона сообщила МАГАТЭ, что намерена предать этот отчет гласности.