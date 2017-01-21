Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект

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Принимаемые в Беларуси меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект. Об этом заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков, который сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области, передает БЕЛТА.
Андрей Кобяков посетил сегодня несколько предприятий в Глубоком, где ему было доложено о ходе выполнения указов по финансовому оздоровлению перерабатывающих и сельскохозяйственных организаций. Премьер-министр отметил, что такие поездки в регионы, встречи с местными властями и руководителями предприятий преимущественно связаны с оценкой результатов исполнения указов, направленных на оздоровление финансово-экономического состояния предприятий АПК. Витебская область одной из первых попала под действие таких указов, здесь созданы агрохолдиги, и уже можно подвести первые итоги. "На примере мясокомбината и молочно-консервного завода оцениваем, как применение указов повлияло на экономическое состояние предприятий, на их способность обеспечить своевременные расчеты с предприятиями сырьевой зоны, каковы перспективы их участия в развитии этих сырьевых зон", - сказал он.
"Первоначальный этап показал, что реализация этих документов дает положительный эффект, - подчеркнул Андрей Кобяков. - Если раньше речь шла о том, чтобы просто обеспечить текущую деятельность предприятий, то сегодня уже разговор о другом. Формируются точки концентрации прибыли, и мы обсуждаем, как за счет этой прибыли оказывать воздействие на сырьевые зоны, влиять на развитие сельхозпредприятий, которые находятся в непростой ситуации. У этих сельхозпроизводителей появляется реальная перспектива вступить на путь оздоровления на хорошей экономической основе, без какого-либо финансирования, не связанного с результатами деятельности".
"У нас в стране обеспечивается макроэкономическая стабилизация, инфляционные процессы затухают, процентные ставки по кредитам, хоть и медленнее, чем нам хотелось бы, но снижаются. В этих условиях мы находим способы воздействия на улучшение финансового состояния предприятий. И это все в совокупности даст здоровый экономический рост без каких-либо колебаний в худшую сторону", - подытожил Андрей Кобяков.
Сегодня премьер-министр посетил ОАО "Глубокский мясокомбинат", где были рассмотрены результаты применения на предприятии норм указа №320 "О развитии сельскохозяйственного производства в Витебской области". Побывал в ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" и на производственно-коммерческой фирме "Аржаница".
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