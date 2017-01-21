Россельсхознадзор ответил главному ветврачу Беларуси

Валерий Алексеев

Александр Субботин, директор Департамента ветеринарного и санитарного надзора МСХП РБ, дал интервью «Российской газете». В нем он указал, что претензии Россельхознадзора касаются качества продукции.

В сегодняшнем заявлении Россельхознадзора, размещенном на сайте ведомства, говорится, что ограничения на поставки отечественной продукции связаны в том числе и с вопросами безопасности.

Россельхознадзор указывает на выявление остатков антибиотиков (тетрациклиновой группы, пенициллиновой группы, метронидазол), метаболитов нитрофуранов и диоксинов.

Российское ведомство также оправдывается, утверждая, что все отборы проб проводятся без нарушений правил. Александр Субботин сослался на ГОСТ, в котором прописана норма не более 6 часов, которые должны пройти между отбором пробы и доставкой ее на анализ. Россельхознадзор утверждает, что есть иные стандарты, которые позволяют обойти это ограничение.

Россельхознадзор также заявил, что компетенции службы не входит установление факта оригинальности продукции. Обо всех случаях подозрений Департамента в части фальсификации продукции, выпущенной под маркой белорусских брендов, Россельхознадзора сообщил в Генеральную Прокуратуру РФ, о чем официально уведомил белорусских коллег.