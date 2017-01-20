На БелАЭС готовятся монтировать корпус реактора

Алексей Иванов

Беларусь предлагает Литве создать постоянный совместный орган по послепроектному анализу Белорусской АЭС

На Белорусской АЭС готовятся к монтажу корпуса реактора. В ближайшее время будет проведен входной контроль корпуса, а затем начнется его монтаж.

Это уже второй корпус реактора, который попытаются установить на станции. Первый в результате инцидента упал летом и было принято решение его заменить на корпус, который готовился для второго блока АЭС.

Первый энергоблок может начать работать до конца десятилетие. Планируется, что поставки топлива на АЭС начнутся в конце 2018 года. Российский подрядчик должен по условиям контракта предоставить топливо для полной загрузки и первой перезагрузки двух блоков АЭС.

На этой неделе строительную площадку посетила SEED-миссия МАГАТЭ. Предварительно эксперты положительно оценили площадку и ход строительства. Белорусские власти приняли во внимание все возможные внешние угрозы для строящейся АЭС, сообщил сегодня журналистам руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски на презентации итогов работы SEED-миссии МАГАТЭ в Беларуси. Официальный отчет миссия представит позднее.

Тем временем Беларусь предлагает Литве создать постоянный совместный орган по послепроектному анализу Белорусской АЭС

В продолжение достигнутых договоренностей Минприроды Беларуси 23 декабря 2016 года направило в адрес Министерство окружающей среды Литвы письмо с подтверждением готовности продолжить диалог на экспертном уровне.