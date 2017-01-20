Евро укрепился к рублю на торгах БВФБ

Алексей Иванов

Российский рубль наоборот заметно просел.

В пятницу 20 января на торгах БВФБ евро вырос на 0,17% до 2,0754 рубля.

Курсы других валют корзины снизились.

Доллар подешевел на 0,25% до 1,9423 рубля. Российский рубль стал стоить на 0,55% меньше или 3,2559 рубля за 100 российских.

С начала года белорусская валюта ослабла к корзине на 0,55%.