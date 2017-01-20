Евро укрепился к рублю на торгах БВФБ

Пятница
20 января 2017
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14-20 января 2017 г.
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Сегодня:
20 января, 2017 г.
В пятницу 20 января на торгах БВФБ евро вырос на 0,17% до 2,0754 рубля.
Курсы других валют корзины снизились.
Доллар подешевел на 0,25% до 1,9423 рубля. Российский рубль стал стоить на 0,55% меньше или 3,2559 рубля за 100 российских.
С начала года белорусская валюта ослабла к корзине на 0,55%.
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Республиканская научно-практическая конференция «Обеспечение пожарной безопасности в строительстве»
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