Лукашенко поручил найти новые источники сырья для НПЗ

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20 января 2017
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20 января, 2017 г.
Такое поручение он дал вице-премьеру Владимиру Семашко.
Сегодня президент Беларуси принял с докладом вице-премьера Владимира Семашко. Он далее поручение найти альтернативные источники сырья для нефтеперерабатывающих предприятий, которые могли бы заместить снижение объемов поставок из России.
Президент отметил, что катастрофы в снижении поставок нет, но оно должно быть замещено альтернативными вариантами:
- И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически.
По данным официальной статистики в январе-ноябре 2016 года импорт нефти в Беларусь сократился на 17,7% в натуральном выражении до 17,1 млн. т. При этом из всего объема лишь 39 тыс. т было поставлено из Казахстана, остальные – из России.
Согласно ранним договоренностям, Россия должна была поставить в нашу страну в 2016 году 24 млн. т нефти. Однако в рамках газового спора со второго полугодия уменьшила поставки. В итоге в 2016 году на НПЗ будет отправлено порядка 18 млн. т.
Отсутствие реально работающего соглашения по нефтегазовому вопросу перед новым годом дало повод РФ не увеличивать поставки в Беларуси в 2017 году. Чтобы усилить давление на переговорах Минэнерго РФ анонсировало поставки на первый квартал в размере 4 млн. т. Таким образом, в 2017 году в Беларуси может быть поставлено только 16 млн. т. нефти, что негативно может сказаться на динамике ВВП, а также поступлений от экспорта.
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