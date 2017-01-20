В Беларуси сегодня пройдет национальный отбор на Евровидение-2017

За победу борются 13 претендентов. Это и сольные исполнители, и коллективы. Голоса телепублики и экспертов будут подсчитаны в процентном соотношении 50 на 50.

Телефонные номера для голосования сообщат телезрителям ведущие концерта. Они также будут обозначены эфирной графикой во время трансляции. Продолжительность окна телеголосования составит 10 минут.

Организатором проекта является Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране представитель Европейского Вещательного Союза. Победитель отбора отправится на конкурс песни, который состоится в мае в Киеве.