Экспорт тракторов за 11 месяцев 2016 года принес 376,4 млн долларов

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20 января, 2017 г.
Не вырос экспорт тракторов и в натуральном выражении. По итогам января-ноября 2016 года он сократился на 1,6% до 25 857 единиц.
Самым крупным покупателем готовых белорусских тракторов является Россия, однако ее доля последовательно снижается. В январе-ноябре 2016 года она составила 37,5%. В натуральном выражении поставки сократились на 18,8% до 9 695 машин, в стоимостном – на 10,7% до 151,1 млн. долларов.
В ноябре Беларусь продолжила активно поставлять технику на Украинский рынок. В натуральным выражении поставки удвоились по сравнению с 2015 годом и за 11 месяцев составили 5 731 трактор на 81,4 млн. долларов.
За пределы СНГ было экспортировано 6 210 тракторов, в том числе 2 305 – в страны ЕС.
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