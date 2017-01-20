Родительским комитетам запрещено собирать деньги на нужды детсадов и школ

Родительским комитетам запрещено собирать деньги на обеспечение деятельности детсадов и школ. Это следует из постановления Министерства образования от 28 декабря 2016 года №126, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Пункт, в котором перечисляются компетенции родительского комитета учреждения общего школьного образования, дополнен словами "за исключением вопросов, касающихся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования".

В дополнении к положению о родительском комитете учреждения дошкольного образования написано: "К компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения дошкольного образования".

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.