Родительским комитетам запрещено собирать деньги на нужды детсадов и школ

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20 января, 2017 г.
Родительским комитетам запрещено собирать деньги на обеспечение деятельности детсадов и школ. Это следует из постановления Министерства образования от 28 декабря 2016 года №126, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Пункт, в котором перечисляются компетенции родительского комитета учреждения общего школьного образования, дополнен словами "за исключением вопросов, касающихся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования".
В дополнении к положению о родительском комитете учреждения дошкольного образования написано: "К компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения дошкольного образования".
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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