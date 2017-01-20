Более половины ИП в Минской области применяли упрощенную систему налогообложения в 2016 году

БЕЛТА

У индивидуальных предпринимателей Минской области по итогам 2016 года самой востребованной системой налогообложения стала упрощенная система, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам (ИМНС).

По состоянию на 1 января 2017 года, в Минской области упрощенную систему налогообложения применяли 18322 индивидуальных предпринимателя, что составило 50,6 % от общего количества состоящих на учете ИП.

"От этой категории предпринимателей за 2016 год в бюджет поступило Br31,2 млн платежей, в том числе налога при упрощенной системе налогообложения - Br24 млн. Удельный вес суммы налога при УСН в общей сумме поступлений от индивидуальных предпринимателей Минской области составил 43,3%", - рассказали в пресс-центре.

В расчете на одного индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, за 2016 год поступило Br1,7 тыс. Темп роста в текущих ценах составил 110,3%. Что касается темпа роста численности плательщиков упрощенной системы налогообложения, то по сравнению с 2016 годом он составил 99,5%.-