Минский Комаровский рынок начал раздавать Wi-Fi

Четверг
19 января 2017
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№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
19 января, 2017 г.
Бесплатный доступ в интернет обеспечивается не всей территории крытого рынка.
Сеть носит называние KOMAROVKA FREE. Чтобы воспользоваться ею, нужно зарегистрироваться.
Как сообщает страница рынка в соцсети, бесплатно пользоваться доступом в интернет можно будет в течение часа. После завершения тестового периода ограничение, возможно, снимут.
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Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
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Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
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