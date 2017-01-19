Минский Комаровский рынок начал раздавать Wi-Fi

Валерий Алексеев

Бесплатный доступ в интернет обеспечивается не всей территории крытого рынка.

Сеть носит называние KOMAROVKA FREE. Чтобы воспользоваться ею, нужно зарегистрироваться.

Как сообщает страница рынка в соцсети, бесплатно пользоваться доступом в интернет можно будет в течение часа. После завершения тестового периода ограничение, возможно, снимут.