Минфин выплатил 4 млн долларов процентов по облигациям

Алексей Иванов

Деньги были перечислены 18 января.

Министерство финансов Беларуси вчера выплатило 3,1 млн. долларов в виде процентного дохода владельцам облигаций 204-го, 205-го и 210-го.

Еще 0,9 млн. долларов получили владельцы 215-го выпуска.

Объем заимствования по перечисленным выпускам составил 200 млн. долларов. Ставки по облигациям находятся в пределах 5,5-6,9% годовых