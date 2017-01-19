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БР новости

Минфин выплатил 4 млн долларов процентов по облигациям

19 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Деньги были перечислены 18 января. 

Министерство финансов Беларуси вчера выплатило 3,1 млн. долларов в виде процентного дохода владельцам облигаций 204-го, 205-го и 210-го.

Еще 0,9 млн. долларов получили владельцы 215-го выпуска. 

Объем заимствования по перечисленным выпускам составил 200 млн. долларов. Ставки по облигациям находятся в пределах 5,5-6,9% годовых

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