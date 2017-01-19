МЭА зафиксировало сокращение добычи нефти

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19 января, 2017 г.
Организация отмечает сокращение предложения нефти в декабре на 0,6 млн. баррелей в день до 97,6 млн. баррелей.
ОПЕК, по данным МЭА, в декабре сократил добычу на 302 тыс. баррелей в день после ноябрьского рекорда. В декабре сокращение добычи было частично обусловлено техническими проблемами в Нигерии. Организация ожидает еще большего сокращения добычи со стороны картеля в январе, когда страны начнут выполнять ноябрьское соглашение в полной мере. Ранее ОПЕК на основании вторичных данных потвердила факт уменьшения добычи в декабре.
Запасы нефти в развитых странах снизились по сравнению с июлем на 82 млн. баррелей, однако несмотря на это превышают 3 млрд.
МЭА оценивает рост спроса на нефть в 2016 году теперь в 1,5 млн. баррелей в день. Организация ожидает, что темпы роста в 2017 вернутся к среднемноголетнему уровню и составят 1,3 млн баррелей в день.
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С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
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