Белорусский экспорт грузовых автомобилей вырос на 23,7%

Алексей Иванов

По итогам января-ноября 2016 года он составил 3968 единиц.

Объемы экспорта в денежном выражении выросли намного скромнее – всего на 8,6% и достигли 550,4 млн. долларов.

Главным рынком сбыта для белорусских грузовиков осталась Россия. Поставки увеличились на 34,9% до 2 873 единиц. В денежном выражении они приросли на 11,5% до 422,2 млн. долларов.

За пределы СНГ было продано 546 машин на 57,9 млн долларов. Экспорт вырос в натуральном выражении в два раза, а выручка от него уменьшилась на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Положительную динамику выручки от экспорта грузовых автомобилей обеспечили поставки самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья. В основном через этот код ТН ВЭД поставляются БелАЗы.

Экспорт самосвалов вырос в два раза до 682 машин. Выручка от него увеличилась на 77,1% до 317,7 млн. долларов. Основным рынком здесь также стала Россия, куда было поставлено 517 самосвалов. За пределы СНГ уехало 79 машин.