Первый полномасштабный раунд переговоров по вступлению Беларуси в ВТО состоится на следующей неделе

Валерий Алексеев

Белорусская делегация проведет переговоры по меньшей мере с 10 странами ВТО.

Также на следующую неделю запланировано восьмое официально заседание рабочей группы по присоединению нашей страны к Всемирной торговой организации. В нем примут участие 46 стран.

Белорусская делегация будет составлена из представителей МИДа, минэкономики, министерства антимонопольного регулирования и торговли, минфина, минсельхозпрода, министерства здравоохранения, министерства юстиции, Госкомстандарта ГТК, Нацбанка и др.

По информации МСХП, уже есть заявки со стороны стран - членов ВТО по увеличению квот беспошлинных поставок белорусской продукции и заявки на снижение таможенных пошлин.