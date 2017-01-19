Белорусский калийный экспорт восстанавливается

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19 января, 2017 г.
В ноябре поставки калийных удобрений на экспорт выросли, а цена улучшилась – такой вывод следует из экспортной статистики за 11 месяцев 2016 года.
Всего Беларусь экспортировала 5,1 млн. т калийных удобрений в пересчете на оксид калия. Поставки уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,2%. По итогам десяти месяцев снижение достигало 7,8%.
Выручка от экспорта калия составила 1,826 млрд долларов. По этому показателю за ноябрь отставание от результатов 2015 года сократилось с 31,2% до 27,6%. Можно ожидать, что по итогам 2016-го экспорт калийных удобрений в натуральном выражении будет примерно равен объему поставок за 2015 год, однако из-за падения мировых цен Беларусь не досчитается порядка 500-600 млн. долларов валютных поступлений.
Экспорт азотных удобрений за январь-ноябреь составил 338 тыс. т в пересчете на ахот. Он сократился на 21,4% в натуральном выражении и на 42,4% - в стоимостном до 143,3 млн долларов.
Поставлять азот и калий за рубеж в этом году было выгоднее в составе смешанных удобрений. Поставкивыросли на 16,2% 807 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 1,7% до 227,96 млн долларов. Почти двукратный рост экспорта в натуральном выражении отмечается в Украину, куда было продано 370 тыс. т.
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