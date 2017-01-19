Экспорт нефтепродуктов по итогам 11 месяцев 2016 года упал на без малого 20%

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19 января, 2017 г.
Всего Беларусь экспортировала 12,3 млн. т.
В январе-ноябре 2016 года Беларусь экспортировала 12,314 млн. т нефтепродуктов на сумму 3,779 млрд долларов. В натуральном выражении поставки сократились на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Падение обусловлено сокращением импорта нефти из Российской Федерации. РФ уменьшила поставки нефти для переработки на белорусских НПЗ.
Падение экспорта в стоимостном выражении было более существенным – на 39,2% и отражает снижение стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.
Поставки на за пределы СНГ в январе-ноябре велись через британских и нидерландских трейдеров. В Нидерланды было экспортировано 3,88 млн. т нефтепродуктов на 716 млн. долларов, что на 78,8% больше чем в 2015-м в натуральном выражении и на 5,9% - в стоимостном.
В Великобританию было продано 2,9 млн. т нефтепродуктов на 890,1 млн. долларов. Поставки сократились на 60,1% в натуральном выражении и на 67% в стоимостном.
Крупным покупателем белорусских нефтепродуктов выступила Украина, куда в январе-ноябре 2016 года было отправлено 3,9 млн. т на 1,574 млрд долларов. Объем поставок в натуральном выражении увеличился на 36,5%, в стоимостном – на 1%.
Экспорт белорусской нефти сохранился на уровне прошлого года и составил 1,481 млн. т, что принесло 421,9 млн. долларов. Выручка из-за падения цен сократилась на 22,6%.
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Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25
тел/факс +375 17 236 36 19
моб. +375 29 578 08 03
моб. +375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
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