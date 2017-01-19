Экспорт нефтепродуктов по итогам 11 месяцев 2016 года упал на без малого 20%

Алексей Иванов

Всего Беларусь экспортировала 12,3 млн. т.

В январе-ноябре 2016 года Беларусь экспортировала 12,314 млн. т нефтепродуктов на сумму 3,779 млрд долларов. В натуральном выражении поставки сократились на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Падение обусловлено сокращением импорта нефти из Российской Федерации. РФ уменьшила поставки нефти для переработки на белорусских НПЗ.

Падение экспорта в стоимостном выражении было более существенным – на 39,2% и отражает снижение стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.

Поставки на за пределы СНГ в январе-ноябре велись через британских и нидерландских трейдеров. В Нидерланды было экспортировано 3,88 млн. т нефтепродуктов на 716 млн. долларов, что на 78,8% больше чем в 2015-м в натуральном выражении и на 5,9% - в стоимостном.

В Великобританию было продано 2,9 млн. т нефтепродуктов на 890,1 млн. долларов. Поставки сократились на 60,1% в натуральном выражении и на 67% в стоимостном.

Крупным покупателем белорусских нефтепродуктов выступила Украина, куда в январе-ноябре 2016 года было отправлено 3,9 млн. т на 1,574 млрд долларов. Объем поставок в натуральном выражении увеличился на 36,5%, в стоимостном – на 1%.

Экспорт белорусской нефти сохранился на уровне прошлого года и составил 1,481 млн. т, что принесло 421,9 млн. долларов. Выручка из-за падения цен сократилась на 22,6%.