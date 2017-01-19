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БР новости

Регистрировать земельные участки будут в электронном виде

19 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Председатель Госкомимущества Андрей Гаев рассказал какие изменения ждут законодательство в области предоставления земельных участков и их регистрации. Сегодня на специальном совещании президент Беларуси поручил убрать из этой сферы излишние бюрократические процедуры.

По словам Гаева, предлагается ввести механизмы, направленные на защиту прав землепользователей. В случае изъятия участка сроки возмещения убытков землепользователю должны быть четко очерчены. Также объединят в одну процедуру отвод и установление границ на местности - объединяются в одну. Будет установлен срок для для отказа исполкомом в предоставлении земельного участка.

Обмен материалами между землеустроительными организациями и агентствами по регистрации будет происходить, как правило, в электронном виде. Такую возможность предлагается предоставить также исполкомам.

-  Для развития территорий генеральные планы и иные документы градостроительного планирования утверждаются на длительный период. На практике возникают случаи, когда граждане и юридические лица хотят улучшить принадлежащие им объекты недвижимости и сталкиваются с вопросами получения разрешений на это. Поэтому в проекте указа заложена норма о том, что они смогут улучшать принадлежащее им недвижимое имущество независимо от утвержденных генеральных планов, - рассказал еще об одном предлагаемом новшестве председатель Госкомимущества, передает БЕЛТА

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