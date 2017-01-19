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БР новости

Испытания белорусского электромобиля пройдут к концу года

19 января, 2017 г.

Испытания электромобиля в Беларуси планируется провести к концу 2017 года, сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси профессор Александр Кильчевский в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Один из белорусских институтов сейчас активно работает в этом направлении. Белорусскую электрическую разработку будут использовать на основе автомобиля "БелДжи". Уже к осени мы должны получить прототип и провести испытания в Беларуси. Надеюсь, к концу 2017 года будет результат в этом направлении", - сказал Александр Кильчевский.

Развитие новых научных направлений, в том числе в области разработки белорусских электромобилей, станет доступнее, когда введут в эксплуатацию БелАЭС.

"Для Беларуси это знаковое событие. Одна из задач Академии наук - это ее научное обеспечение. Только представьте, после запуска БелАЭС примерно наполовину возрастет обеспеченность страны электроэнергией. Это значит, что можно будет использовать более дешевую электроэнергию. Например, скоро мы приступим к разработке одного из первых в Беларуси домов, который будет практически полностью функционировать за счет электричества. С одной стороны, это экономия газа, с другой - не нужно строить теплотрассы и прочее", - рассказал ученый.

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